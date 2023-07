Tennis femminile, al torneo Itf di Monastir trionfo nel doppio per le palermitane Abbagnato e Ferrara

Le tenniste del circolo Tennis Palermo, Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara, trionfano nel doppio al torneo Itf di Monastir, in Tunisia. Le giocatrici del team di serie A1 (teste di serie numero 1 del seeding) in finale hanno sconfitto in rimonta, 3-6 7-5 10-8, la milanese Gaia Parravicini e l’ucraina Oleksandra Korashvili.

Per Ferrara si tratta del quinto titolo di specialità (tre con Pedone e uno con la turca Mert), mentre per Abbagnato - allieva della "Galimberti Tennis Academy", di Giorgio Galimberti a Cattolica - è il sigillo numero quatro (due con Stagno e uno con l’egiziana Samir).