Il tennis palermitano continua a sorridere: Federica Bilardo vince il torneo di Solarino

Il tennis palermitano continua a sorridere. Nei giorni in cui il giovanissimo Gabriele Piraino è stato selezionato come sparring partner a Torino per le Finals, arriva l'affermazione di Federica Bilardo al 15.000 dollari ITF di Solarino. Nel torneo - andato in scena presso lo Zaiera Tennis Facility - vittoria in singolare per la 23enne mancina. Da registrare anche il sigillo nel doppio per il duo di diciottenni formato da Virginia Ferrara e da Giorgia Pedone.

Per Bilardo che in finale ha battuto in tre set la svedese Jacqueline Awad Cabaj testa di serie numero 1 del tabellone si tratta del 3° sigillo in carriera in ambito ITF e la garanzia del best ranking ad oggi al numero 547 Wta.