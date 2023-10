Tennis, seconda giornata di A1 per il Ct Palermo: la squadra maschile riceve il Tc Bisenzio, ragazze a Verona

Archiviati i rispettivi successi ottenuti nella prima giornata rispettivamente 4-2 a Sassuolo dalla compagine maschile e 3-1 in casa dal team femminile è tempo di pensare alla seconda giornata della fase a gironi della serie A1 in programma domenica 15 ottobre.

A partire dalle ore 10 (ingresso libero) la formazione maschile guidata da Davide Cocco e dal vice Paolo Cannova sfiderà il Tc Bisenzio Prato in una gara che, almeno sulla carta, dovrebbe vedere favoriti i siciliani. Nella prima giornata il Tc Bisenzio ha pareggiato per 3-3 in casa contro lo Junior Tennis Perugia. I toscani hanno impiegato per quest’ultima sfida Samuele Pieri, Cosimo Banti, Francesco Canò e Jacopo Stefanini, fratello di Lucrezia, attuale numero 120 Wta. Come elementi stranieri, Bisenzio vanta lo spagnolo Llamas Ruiz, numero 133 al mondo, il polacco Rafael Michalski e il ceco Andrew Paulson.

La formula del campionato prevede che alle semifinali abbiano accesso solo le prime classificate dei 4 gironi, le seconde rimangono in serie A1 senza ricorrere ai play out che invece disputano le terze e le quarte.

Quest’oggi, Salvatore Caruso, vittorioso domenica 8 ottobre a Sassuolo in singolare e doppio in coppia con Alessandro Giannessi, è approdato alle semifinali del 25.000 dollari sul rosso di Santa Margherita, torneo che si concluderà sabato mattina.

Queste le dichiarazioni del capitano Davide Cocco: “Miglior partenza non ci poteva essere per noi – commenta con soddisfazione Cocco - siamo riusciti a compiere una vera e propria impresa portando a casa entrambi i doppi, di cui uno alla portata, mentre nell’altro eravamo assai sfavoriti, dopo aver chiuso sul 2-2 i singolari. Ottimo l’impatto, ma nessuno nutriva dubbi, da parte del nuovo innesto Alessandro Giannessi che ha dimostrato di tenere molto a questa competizione. Domenica prossima contro Bisenzio puntiamo a confermare quanto di buono fatto a Sassuolo in una sfida che, almeno guardando le classifiche, ci vede favoriti ma in serie A1 nessun match è scontato. Siamo convinti che al Circolo per le tre gare del girone ci saranno tantissime persone così come avvenuto lo scorso anno, l’appoggio del pubblico potrà rivelarsi un fattore importante per il conseguimento dei nostri obiettivi”.

Trasferta in Veneto per le ragazze che affronteranno l’At Verona che al pari di Federica Bilardo e compagne ha collezionato un successo nella prima giornata sconfiggendo per 3-1 in Piemonte il Tennis Beinasco grazie ai successi di Angelica Moratelli, Angelica Raggi e del doppio Moratelli - Lesley Kerkove (olandese numero 239 al mondo). Il Ct Palermo invece ha superato per 3-1 il Tc Parioli con i punti colti in singolare da Federica Bilardo e Anastasia Abbagnato e nel doppio da Bilardo e l’iberica Rosa Vicens Mas.

Il vice capitano del Ct Palermo Davide Freni si esprime in questa maniera: “Abbiamo iniziato il campionato alla grande sconfiggendo una squadra che negli ultimi due anni ha vinto lo scudetto e fatto finale – dichiara Freni -. Ho notato che le nostre 4 ragazze del vivaio sono molto più mature e convinte dei propri mezzi rispetto al passato. In un girone equilibrato come questo, avere subito incamerato 3 punti ci ha dato morale e fiducia. Domenica a Verona sarà una sfida tosta e impegnativa, ma se saremo al completo torneremo in Sicilia con un risultato positivo”. Ricordiamo che le prime due classificate del girone (in totale 6 partite tra andata e ritorno) accedono alle semifinali.