Tennis, entrambe le squadre del Ct Palermo centrano la semifinale scudetto

La quinta giornata della fase a gironi del campionato di serie A1 garantisce con un turno d’anticipo ad entrambe le formazioni del Ct Palermo il traguardo delle semifinali scudetto. I ragazzi vi approdano per la seconda stagione consecutiva, mentre per le ragazze, al loro primo anno nella massima serie, si tratta di un risultato ancora più significativo.

Quest’oggi davanti al pubblico di casa, il Ct Palermo al femminile, con il solo apporto delle 4 atlete palermitane del vivaio ha sconfitto con un netto 4-0 le venete di AT Verona Falconeri, seconda forza del girone. Grazie a questa vittoria, l’ultima gara del girone prevista tra 7 giorni in casa contro Tennis Beinasco, servirà solo ai fini statistici. Le due settimane successive invece saranno quelle delle semifinali scudetto, con il vantaggio di giocare il return match tra le mura amiche contro la seconda dell'altro girone in cui figurano Tc Rungg, Tc Italia, Tc Padova e Tc Casale.

Notevoli le prestazioni offerte in questa domenica dalle tenniste guidate dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni. La diciannovenne Anastasia Abbagnato, n. 584 al mondo, ha sconfitto Angelica Moratelli, top 100 del ranking di doppio. La classe 2004 Giorgia Pedone, numero 321 Wta (da lunedì, con le nuove classifiche, top 10 tra le tenniste azzurre) ha prevalso a spese della greca Valentini Grammatikopoulou, n. 217 del ranking, Virginia Ferrara, anche lei nata nel 2004, ha superato la resistenza della ternana Angelica Raggi contro la quale aveva vinto anche nel match d'andata. Infine nel doppio, la coppia Federica Bilardo-Virginia Ferrara supera in rimonta il duo Raggi-Moratelli.

Giorgia Pedone che sta vivendo un 2023 a dir poco speciale come certificano le oltre 500 posizioni guadagnate in classifica e che poche settimane fa a Pula in Sardegna ha vinto il suo primo titolo Itf in singolare commenta così: "Tenevo molto a questa partita dato che non giocavo qui al Circolo da un anno. Oggi non ero al meglio della condizione fisica ma ho stretto i denti dando così il mio contributo al raggiungimento della semifinale. Non ci vogliamo fermare e puntiamo ad arrivare a Torino, sarebbe una grande impresa e un’emozione unica a maggior ragione per il fatto che 4 componenti di questa squadra sono nate e cresciute su questi campi".

Nessun problema sui campi indoor in terra rossa di Bisenzio per il Ct Palermo, formazione maschile, oggi orfana del proprio numero 1 ovvero lo spezzino Alessandro Giannessi impegnato in un challenger a Montevideo. Il team capitanato da Davide Cocco e dal vice capitano Paolo Cannova, ha prevalso per 4-2 e adesso si concentrerà sulla doppia semifinale scudetto del 26 novembre–3 dicembre. Avversarie dei palermitani, ci sarà un sorteggio, una delle altre 3 prime degli altri gironi, tra cui il Ct Vela Messina che oggi ha ottenuto il successo nel suo raggruppamento. Salvatore Caruso ha battuto Samuele Pieri, Gabriele Piraino, 20 anni proprio oggi, ha sconfitto Francesco Canò, Omar Giacalone ha prevalso in tre set su Cosimo Banti, mentre Francesco Mineo ha ceduto il suo singolare a Jacopo Stefanini. Nei due doppi, vittoria per Caruso e Piraino, sconfitta per Giacalone e il 16enne Riccardo Surano.