VIDEO | Effetto Sinner, Binaghi a Palermo con la coppa Davis: "Presto il tennis supererà il calcio"

Il presidente della Fit tra i relatori della conferenza stampa al Country Time Club. In vista della semifinale di domani del Roland Garros: "I giornali presto dedicheranno qualche pagina in meno al pallone. Non ce ne sarà per nessuno"