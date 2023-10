Serie A1, Ct Palermo con due squadre in lizza: domenica via al campionato a squadre

Rappresenta certamente un grande motivo d’orgoglio avere ben 2 squadre ai nastri di partenza della serie A1. Il Ct Palermo infatti schiererà la formazione maschile, seconda classificata lo scorso dicembre a Torino, e la matricola assoluta costituita dalla compagine femminile artefice del salto di categoria nella passata stagione. I ragazzi guidati in panchina da Davide Cocco e Paolo Cannova domenica 8 ottobre si recheranno a Sassuolo, mentre la compagine in rosa capitanata da Alessandro Chimirri e Davide Freni riceverà la visita delle capitoline del Tc Parioli. Quest’ultimo match con ogni probabilità prenderà il via alle ore 9, mentre in Emilia si comincerà, come da prassi, alle ore 10.

A livello maschile si disputano 4 singolari e due doppi, mentre in campo femminile 3 singolari e un doppio. Nel girone maschile oltre al Ct Palermo e allo S.c Sassuolo ci sono anche i toscani del Tc Bisenzio (domenica 15 ottobre da sfidare sui campi di viale del Fante) e lo Junior Tennis Perugia. Sono previste gare d’andata e ritorno.

Compongono la rosa del Ct Palermo l’avolese Salvatore Caruso, numero 280 al mondo, il mazarese Omar Giacalone e gli elementi del vivaio vala a dire il 19enne mancino Gabriele Piraino, sparring partner nel 2022 alle Nitto Atp Finals, Francesco Mineo, Matteo Iaquinto, Gabriele Freni e il più giovane della rosa Riccardo Surano. Un nuovo innesto a livello di atleti italiani, ovvero il mancino ligure Alessandro Giannessi classe 1990, numero 210 al mondo, best ranking 84, vincitore quest’anno di una prova challenger in Croazia. Confermati i giocatori stranieri Albert Ramos Vinolas, Jiri Vesely e Filip Jianu. Nuovi innesti invece lo spagnolo 26enne Carlos Taberner, numero 317 al mondo, il 33enne slovacco Norbert Gombos, numero 277 Atp e soprattutto un top player del doppio ovvero il salvadoregno Marcelo Arevalo numero 16 della specialità e con 9 titoli del circuito maggiore in bacheca tra i quali Roland Garros. Altro nuovo innesto che potrà essere utile nel doppio il francese Fabrice Martin, top 30 delle classifiche. In formazione potrà essere schierato un solo elemento straniero, stesso discorso in campo femminile. Due elementi del vivaio da schierare in A1 maschile, uno solo in A1 femminile.

Queste le considerazioni a pochi giorni dal via del capitano Davide Cocco, maestro del Circolo. “Dopo le emozioni vissute lo scorso anno anche se è mancata la ciliegina sulla torta adesso si volta pagina ed è tempo di pensare al campionato che partirà domenica – spiega Cocco – che subito ci riserverà una sfida complicata poiché Sassuolo punta al titolo, anche se, come ormai sappiamo, dipende molto da chi di domenica in domenica verrà impiegato soprattutto a livello di giocatori stranieri. Perugia è molto simile a noi come livello, mentre, almeno sulla carta, Bisenzio sembra leggermente inferiore. Siamo tutti molto felici dell’arrivo di Giannessi che sono sicuro – conclude - darà una grandissima mano sia dentro che fuori il campo. Sull’impiego degli stranieri valuteremo insieme alla dirigenza ma abbiamo qualche carta da giocarci”. A Sassuolo, in organico, tra gli altri, Fucsovics, Carballes Baena, De Jong, Cecchinato, Agamenone, Brancaccio e Dalla Valle si giocherà su superficie veloce indoor.

Bagnerà tra le mura amiche l’esordio assoluto in serie A1 la formazione femminile che affronterà il Tc Parioli. Compongono il girone anche Tennis Beinasco e At Verona che il Ct Palermo sfiderà il 15 ottobre in Veneto. Due le novità in seno all’organico: la 23enne spagnola Rosa Maria Vicens Mas, numero 244 Wta e la slovacca Cristina Kucova, 33 anni, che vanta un best ranking da numero 71. Confermate la spagnola di 23 anni Marina Bassols Ribera appena a ridosso della top 100 del ranking, la mancina olandese Arantxa Rus, top 50 del ranking Wta, grande interprete della disciplina del doppio e l’altra iberica Aliona Bolsova al gradino 115 delle graduatorie mondiali.

Rappresentano certamente delle certezze anche in serie A1 le 4 giovani giocatrici del settore giovanile cresciute su questi campi. Giorgia Pedone numero 380 al mondo che in questa stagione ha giocato i suoi primi match a livello Wta 250 (doppio) e Wta 125(singolare), Federica Bilardo numero 479 reduce dalla finale al 25.000 dollari di Santa Margherita di Pula, Virginia Ferrara n. 875 e Anastasia Abbagnato (da qualche mese si allena a Cattolica) numero 700 al mondo.

Parola a uno dei due capitani, Alessandro Chimirri. “Soddisfazione per tutto il Circolo ma anche per lo staff e le stesse atlete l’accingerci a disputare per la prima volta il campionato di serie A1 – commenta Chimirri – risultato frutto di un lungo percorso che dalla serie C ci ha portato nel massimo torneo dove cercheremo di ben figurare. E lo faremo grazie alle 4 atlete del vivaio tutte con classifiche Wta le quali nelle 6 gare del girone potranno essere affiancate da una delle tenniste straniere che figurano in rosa. Sarà – conclude – un girone tosto poiché affronteremo compagini forti oltre che esperte”.

Sarà possibile seguire l’andamento live dei match collegandosi sul sito della Fitp sezione livescore posta in alto a sinistra.