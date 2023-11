Tennis, serie A1: domenica il Ct Palermo torna in campo

Una domenica che può già regalare con una giornata d’anticipo rispetto alla chiusura della fase a gironi a entrambe le formazioni di serie A1 del Ct Palermo il passaggio alle semifinali scudetto. Servirà vincere ai ragazzi sul campo del Tc Bisenzio, ma se da Sassuolo arriverà un pari nella gara tra gli emiliani e gli umbri dello Junior Tennis Perugia, la qualificazione avverrà anche in caso di ko sui campi indoor toscani in terra rossa. Infatti, dopo quattro gare, la classifica recita così: Ct Palermo 10 punti, Sc Sassuolo e Junior Tennis Perugia 5. Tc Bisenzio 1.

Tuttavia i siciliani a Bisenzio, tra le città più colpite dall’alluvione che ha flagellato la scorsa settimana parte della Toscana, giocheranno per portare a casa il bottino pieno. Nella sfida d’andata, disputata lo scorso 15 ottobre, la compagine guidata da Davide Cocco si è imposta per 5-1. Fino a questo momento il Ct Palermo ha utilizzato solo tennisti italiani: il mancino ligure classe 1990 Alessandro Giannessi e i siciliani Salvatore Caruso, Gabriele Piraino, Omar Giacalone, Francesco Mineo e Riccardo Surano, quest’ultimo nato nel 2007.

“Ci auguriamo domenica di effettuare l’ennesima prestazione di livello - commenta il capitano Davide Cocco - e avere la matematica certezza di andare in semifinale con una giornata d’anticipo il che costituirebbe un grande traguardo. Sappiamo però che la serie A1 nasconde sempre insidie e quindi anche a Bisenzio dovremo prestare la massima attenzione. Rispetto all’andata – conclude Cocco – i nostri avversari potrebbero avere a loro disposizione un giocatore straniero ma per avere la sicurezza occorrerà aspettare la giornata di sabato”.

Anticiperà di un’ora rispetto all’orario consueto la propria gara la formazione femminile che, a partire dalle 9, sfiderà l’AT Verona seconda forza del girone che presenta, a oggi, questa classifica: Ct Palermo 8 punti, AT Verona 6, Tennis Beinasco 3, Tc Parioli 2. Ricordiamo che alle semifinali accedono le prime due classificate dei due gironi.

Facile capire come la situazione sorrida al team composto quasi esclusivamente da giocatrici nate e cresciute sui campi di viale del Fante; da Federica Bilardo 24 anni, a Giorgia Pedone 19 anni, fino a Virginia Ferrara 19 anni e Anastasia Abbagnato 20 anni tra pochi giorni. Da segnalare che oggi (10 novembre) Pedone disputerà i quarti di finale al 25.000 dollari sul carpet di Solarino.

All’andata, sul campo indoor in terra rossa di Verona, il match è terminato con il punteggio di 2-2. “Abbiamo un primo matchpoint che vogliamo sfruttare pur sapendo che ci sarà all’ultima giornata un’altra gara interna dove poter raggiungere uno dei due posti utili per le semifinali – dichiara il vice capitano Davide Freni -. Verona, se verrà a Palermo con la greca Grammatikopoulou, sarà una formazione molto difficile da superare se teniamo conto anche del valore di Angelica Moratelli specialmente nel doppio dove occupa la posizione numero 87 delle classifiche Wta”. Ricordiamo che oltre alle giocatrici citate, la formazione del sodalizio di viale del Fante in queste prime 4 giornate ha utilizzato, come atlete straniere, la top 50 Wta olandese Arantxa Rus e le spagnole Marina Bassols Ribera e Rosa Vicens Mas.