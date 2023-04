Scattati a Palermo i campionati italiani assoluti di tennis in carrozzina

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Tennis in Carrozzina di scena sui campi in terra rossa del Ct Palermo con al via 40 giocatori in rappresentanza di 11 regioni (sei i siciliani iscritti). Dopo aver apprezzato la cena di benvenuto svolta mercoledì 12 aprile presso il ristorante del Circolo, quest’oggi i giocatori e le giocatrici si sono sfidati sui 4 campi da gioco messi a disposizione dall’organizzazione del torneo (direttore della manifestazione Luigi Albano). Ricordiamo che già nel mese di aprile 2022 il Ct Palermo ha ospitato un torneo di tennis in carrozzina e nello specifico una prova del circuito nazionale open maschile “Trofeo Fondazione Sicilia”.

Allineato alle semifinali il singolare femminile dove le prime due teste di serie del seeding la sarda Marianna Lauro numero 36 Itf e la lombarda Silvana Morotti hanno battuto facilmente la licatese del Tc Città dei Templi Jessica Bugiada e la marsalese del Ct Mazara del Vallo Beatrice Draghici.

Avanzano alle semifinali anche l’abruzzese Giulia Valdo 71 Itf vittoriosa su Maria Paola Tolu e la lombarda Vanessa Ricci che si è imposta a scapito di Francesca Baldini.

Per quanto concerne il tabellone maschile, si è svolto un doppio turno e nella giornata di venerdì 14 aprile sarà già tempo di quarti di finale. Nella parte bassa, la seconda testa di serie il forte abruzzese Antonio Cippo (83 del ranking Itf) se la vedrà con il giovane umbro Francesco Felici, mentre il lombardo Luca Spano troverà dall’altra parte della rete il corregionale Dario Benazzi. Bene anche il 40enne bresciano prima testa di serie Edgar Scalvini che ha battuto 6-1 6-4 il sardo Mario Cabras.

Sorride anche Giovanni Zeni vittorioso su Alessandro Paulon. Stacca il pass per i quarti anche l’emiliano Marco Pincella, 39 anni, che si è imposto su Marco Amadori.

Escono di scena i siciliani Salvatore Vasta, Angelo Fonte entrambi catanesi tesserati per la Volcano SportAbilia e Umberto Patermo nativo di Sommatino ma trapiantato da tantissimi anni in Toscana.

Venerdì spazio anche ai tabelloni quad e junior oltre al doppio e ai tabelloni di consolazione. Sempre domani, dalle 9 alle 11, all’interno del salone del Circolo il seminario che si annuncia assai partecipato di specializzazione “Tennis in Carrozzina” rivolto agli insegnanti di sostegno. Per tutta la giornata di sabato invece si terrà un open day con 6 ragazzini che giocheranno con gli atleti impegnati nel torneo.

Da venerdì e fino alle finali del 16 aprile le gare sul campo centrale saranno visibili su SupertenniX.