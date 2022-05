Campionato di serie B, avvio in salita per il Tema Padel: sconfitta per 4-0 contro i favoriti del girone

Partenza in salita per il Tema Padel che inizia il campionato di serie B con una sconfitta per 4-0 contro la squadra favorita del girone, la Ss Lazio Padel, che vanta giocatori del calibro di Garrido (35Wpt), Diestro (35Wpt), Diaz (60WPT) e come donna la Osoro Ulrich 14Wpt. Bellissima esperienza comunque per i nostri ragazzi poter giocare con simili campioni.

La prima giornata si è disputata a al Bailey Padel Club di Roma. Questi i risultati dei singoli incontri: Garrido/Musso 2/6 3/6; Testud/Spatafora vs Osoro/Capra 2/6 2/6; Fuzio/Caldara vs Diestro/Marcelli 3/6 3/6; Gjomarkaj/Tesauro vs Diaz/Orecchio 2/6 2/6. "E' stata comunque una bellissima esperienza per i nostri ragazzi poter giocare con simili campioni - afferma il capitano Massimo Tesauro - e siamo già pronti per la prossima sfida".

Il campionato cadetto, con 16 formazioni suddivide in quattro gironi, prevede la prima fase a gironi (andata e ritorno) che si concluderà domenica 26 giugno. Sulla base della classifica dei quattro gironi, le prime due squadre classificate di ogni girone verranno direttamente ammesse alla fase finale. Le squadre terze classificate dei gironi rimarranno in Serie B, mentre le ultime classificate retrocederanno in Serie C. Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai playoff, in programma il 25 settembre e 2 ottobre, con girone finale dal 21 al 23 ottobre.

Il Tema Padel è nel girone numero 2 con SS Lazio Padel, Villa Pamphili Padel e Ternana Padel. Il prossimo impegno (22 maggio) si svolgerà in casa - in via Lanza di Scalea, 934 - contro il Villa Pamphili Padel alle ore 10.