Il Telimar s'arrende alla Pro Recco, ma ora c'è il derby che vale la Champions

Il Telimar Palermo andrà a caccia del terzo posto nel campionato di A1, che vale i preliminari di Champions, contro l’Ortigia. Esce a testa alta dall’Olimpica di viale del Fante il club dell’Addaura contro i pluricampioni della Pro Recco, che vincono gara 2 della semifinale scudetto per 11-5. I padroni di casa, spinti anche dai 200 spettatori autorizzati dal Comune a tifare dagli spalti, restano aggrappati agli avversari per tre tempi, contenendo il divario. Poi, complice anche la stanchezza per l’assenza di Hooper, i recchelini riescono a dare lo strappo decisivo nel corso dell’ultimo quarto di gioco.

La cronaca

Come in gara 1, a sbloccare è Iocchi Gratta lasciato libero al centro. Il Recco raddoppia poco dopo col mancino Zalanki. Il Telimar accorcia su uomo in più con Irving, ma i liguri mantengono le distanze con le reti di Fondelli ed Echenique in extra player, per l’1-4 su cui si chiude la prima frazione. Dopo diversi salvataggi da parte di Jurisic tra i pali, è il Telimar ad aprire le danze nel secondo periodo con Del Basso, abile dai due metri in superiorità. Risponde Zalanki su uomo in più. Il club dell’Addaura, nonostante il pressing altissimo degli avversari, non molla e ancora con Del Basso, stavolta dalla distanza, si porta sul 3-5. Discutibile la rete di Hallock, che secondo la panchina in calottina bianca era dentro i due metri. Il Telimar accorcia nella seconda metà del terzo tempo con Irving, su assist di Giorgetti. Ribatte Presciutti per il 4-7. Proteste dei padroni di casa per un possibile fallo da rigore su Giorgetti. Presciutti, poi, è bravo su doppio uomo in più. Negli ultimi 8’ preme sull’ acceleratore il Recco, che contrariamente a quanto può fare Baldineti sfrutta tutta la forza del suo roster d’esperienza, portandosi sul 4-9 con Zalanki. Il Telimar resta concentrato e trasforma dai cinque metri con Del Basso. Lo strappo decisivo lo danno ancora il mancino Zalanki, che punisce un superlativo Jurisic, e, infine, Younger, che si iscrive nel tabellino dei marcatori segnando il 5-11 su uomo in più. Sul finale, i siciliani hanno l’occasione di accorciare, ma Giorgetti stampa sulla traversa il suo tiro di rigore.

Le interviste del dopo gara

"Giocare contro la squadra più forte al mondo - commenta il portiere Telimar Egon Jurisic – è sempre difficile, ma noi volevamo fare una buona prestazione, per prepararci al meglio alle due o tre partite della finale per il terzo posto. E ci siamo riusciti. Peccato per due o tre situazioni, quando eravamo sotto di tre gol e magari potevamo avvicinarci, ma va bene così. Con il Recco è difficile giocare, ogni errore si paga il doppio. E noi abbiamo fatto una grandissima prestazione. Il risultato non lo dimostra, perché in realtà siamo stati in gioco per quasi tutta la partita".

"Abbiamo giocato una partita con un'intensità incredibile, soprattutto per i primi tre tempi. Li abbiamo messi in grande difficoltà – sottolinea l’allenatore Telimar Gu Baldineti – riuscendo a impedir loro di tirare in porta. Hanno sofferto anche sull’uomo in meno, mentre noi con l’uomo in meno abbiamo difeso bene. Poi, è chiaro, loro hanno qualità enormi e giocano bene, quindi è sempre difficile. C’è stata forse qualche disattenzione in difesa, ma è dipeso dai ritmi così alti che abbiamo tenuto per tutto il match. E la stanchezza si è fatta sentire. Mancava Hooper, purtroppo. Con lui a disposizione, sarebbe stata ancora un'altra partita".

Marcello Giliberti, presidente Telimar, dichiara: "Complimenti alla squadra per l'ottima prestazione sfoderata oggi in gara 2 contro i campionissimi della Pro Recco. Abbiamo onorato la vasca, limitando il passivo e restando per buona parte del match sotto di soli 2-3 gol, giocando in maniera veramente intensa. Assente per infortunio il nostro top player americano Johnny Hooper, con il quale probabilmente saremmo rimasti ancora più in partita. Soltanto 200 spettatori in tribuna. Speriamo di poter riuscire a portarli ad almeno 500 per gara 2 della finale per il terzo e quarto posto contro l'Ortigia".

Il tabellino

Campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 – Semifinali Scudetto – gara 2

Telimar-Pro Recco 5-11

Telimar: Jurisic, Del Basso 3 (1 rig.), Vitale, Di Patti, Giorgetti, Fabiano, Giliberti, Pericas, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico, Irving 2, Washburn - Allenatore: Marco Baldineti

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio, Zalanki 4, Cannella 1, Younger 1, Fondelli 1, Presciutti 2, Echenique 1, Rossi, Velotto, Iocchi Gratta 1, Hallock 1, Negri - Allenatore: Sandro Sukno

Arbitri: Alessandro Severo e Fabio Ricciotti, entrambi di Roma - Delegato: Gianluca Centineo

Parziali: 1-4; 2-2; 1-2; 1-3 - Superiorità: Telimar 2/9 + 2 rigori (1 fallito da Giorgetti nel IV tempo); Recco 5/11

Note: Uscito per limite di falli Rossi (R) nel IV tempo. Spettatori: 200 autorizzati dal Comune per via dell’agibilità della tribuna “con limitazioni”.