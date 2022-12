Battaglia alla piscina olimpica, ma nel finale Trieste supera il Telimar

Il Telimar cede alla Pallanuoto Trieste, col risultato di 10-11, nella gara giocata alla piscina olimpica comunale di Palermo. Una partita fisica, giocata sul nervosismo, con i padroni di casa che con un ottimo approccio portano a casa il primo parziale. La forza del Trieste, che punta al terzo posto in classifica, si vede nel secondo tempo. Ma i siciliani non mollano. E, nonostante il rosso diretto al capocannoniere Irving quando mancano ancora quasi 4? all?intervallo lungo, riescono a restare incollati ai friulani. Otto minuti dopo agguantano il pareggio, chiudendo poi la terza frazione in vantaggio. Perdono, però, anche Giorgetti e Occhione. Botta e risposta anche nell?ultimo quarto, con il Trieste che riesce ad avere la meglio solo sul finale, complice anche la stanchezza dei giocatori del club dell?Addaura, costretti agli straordinari a causa di una panchina ormai cortissima. Dopo una battaglia come questa, preparata in soli due giorni dopo il derby del turno infrasettimanale, adesso testa all?ultimo appuntamento del 2022. Sabato prossimo la squadra del presidente Giliberti sarà a Salerno per la sfida con la Check-up Rari Nantes, che ha vinto oggi col Bogliasco.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e abbiamo avuto due giorni per prepararla. Non siamo contenti del risultato, poteva andare meglio, ma abbiamo avuto tante espulsioni ? commenta a caldo il vice capitano Andrea Giliberti, autore oggi di un gol e di diversi assist ?. Siamo rimasti senza Irving e Giorgetti per più di metà partita. Essere rimasti attaccati al risultato, quindi, è stato positivo. Vuol dire che c?è grinta, che c?è voglia e sicuramente fa bene allo spirito per il futuro. Venivamo da un filotto di vittorie, per questo ci dispiace ancora di più la sconfitta di oggi. Con una tribuna piena, rispetto ai cento che il Comune ci concede ? ci tiene a sottolineare ?, oggi forse sarebbe andata diversamente. La nostra piscina sa riempirsi come nessun altro impianto in tutta Italia. È un vero peccato".

Marcello Giliberti, presidente Telimar fa i "complimenti al forte Trieste, che ha avuto la meglio al termine di una partita combattutissima, con risultato sempre in bilico, in cui il pareggio sarebbe stato certamente il risultato più giusto", ma anche "complimenti a tutti i mieli ragazzi, che hanno giocato con grande ardore una partita sentitissima, di alto livello tecnico. Proseguiamo ora il nostro campionato con lo stesso piglio di sempre, guardando all'imminente trasferta di sabato prossimo a Salerno".

Il tabellino

Campionato di A1 maschile ? nona giornata

Telimar vs Pallanuoto Trieste 10-11

Telimarr: Jurisic, Del Basso 1, Vitale 1, Fabiano, Giorgetti 2, Hooper 2, Giliberti 1, Pericas, Lo Cascio, Occhione 3, Lo Dico, Irving, Ricciardello - Allenatore: Marco Gu Baldineti

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 5 (1 rig.), Buljubasic 2, Vrlic 1, Valentino 2, Bego, Mezzarobba, Razzi 1, Inaba, Bini, Mladossich, Ghiara ? Allenatore: Daniele Bettini

Arbitri: Raffaele Colombo, di Maslianico (Co), e Luca Castagnola, di Roma - Delegato: Giovanni Del Bosco

Note: Parziali: 3-1; 3-6; 3-1; 1-3 Superiorità: Telimar 5/11 + rigore fallito da Hooper nel I tempo; Trieste 4/10 + rigore. Note: Usciti per gioco violento Irving (Telimarar) nel II, Bini (Trieste) e Giorgetti (Telimar) nel III tempo. Uscito per limite di falli Occhione (Telimar) nel IV tempo. Spettatori: solo cento autorizzati. Tribuna ancora inagibile