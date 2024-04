Semifinali playoff 5°/8° posto, rigori fatali al Telimar: i palermitani sconfitti in casa dall'Iren Genova Quinto

Il Telimar cede ai rigori in gara 1 delle semifinali playoff 5°/8° posto contro l'Iren Genova Quinto. Alla piscina olimpica comunale di Palermo finisce 11-11 al termine dei quattro tempi regolamentari di un match con alti e bassi da parte dei ragazzi allenati da Gu Baldineti. Poi, la tensione si fa sentire. Fatale l’espulsione di Jurisic, che aveva già parato due tiri dai cinque metri al termine della serie di cinque, conclusa in parità. Nora gol contro Girasole e la traversa di Vitale, che non aveva fallito al primo tentativo, costringono il club dell’Addaura a un solo risultato (la vittoria) l’8 maggio a Recco per poter sperare di passare il turno alla “bella” in casa.

Il tabellino

Telimar-Iren Genova Quinto 15-16 (dtr 11-11)

Telimar: Jurisic, Marini 1, Vitale 1, Fabiano 1, Giorgetti 3 (1 rig.), Hooper 1 (rig.), Giliberti, Metodiev, Lo Cascio, Occhione 2, Lo Dico 2, Woodhead, Girasole, Nuzzo - Allenatore: Marco Baldineti.

SC Quinto: Massaro, Gambacciani N. 3, Di Somma 1, Villa, Molina, Ravina, Fracas, Nora 3 (1 rig.), Figari 3, Panerai 1, Gambacciani J., Spoli, Massa – Allenatore: Luca Bittarello.

Arbitri: Luca Bianco, di Gavardo (BS), e Stefano Alfi, di Napoli – Delegato: Gianluca Centineo

Note: parziali: 2-2; 3-2; 2-5; 4-2 - Superiorità: Telimar 2/10 + 3 rig. (1 fallito); Quinto 4/7 + rig.Uscito per limite di falli Hooper (T) nel IV tempo. Massaro (Q) para un rigore a Occhione nel I tempo. Rigori: Panerai parato; Giorgetti parato; Nora gol; Vitale gol; Villa parato; Occhione parato; Molina gol; Woodhead gol; Fabiano gol; Panerai gol; Giorgetti gol. Espulso Jurisic, al suo posto Girasole, Nora gol; Vitale traversa.