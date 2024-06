Colpo di mercato del Telimar: preso il centroboa Samuele Boezi

Arriva da Roma il nuovo centroboa che andrà a costituire con il capitano Ciccio Lo Cascio la fase offensiva più avanzata del Telimar nella prossima stagione sportiva. E' Samuele Boezi, classe 2003, proveniente dall’Astra Nuoto, con diverse esperienze in nazionale giovanile e uno Scudetto Under 20 conquistato nel 2022/2023.

Nelle tre stagioni dal 2016 al 2019 tesserato con l’Alma Nuoto di Roma, allenato da Massimo Tafuro, Boezi è sempre arrivato alle finali Scudetto di categoria. Nella stagione 2019/2020 è stato tesserato con la Roma Nuoto, con cui ha disputato le finali Scudetto Under 18, conquistando l’argento, e il Campionato di A1.

Nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022 sempre con la Roma Nuoto ha disputato il campionato di A1 ed è poi stato convocato per il collegiale nati 2003/2004, con una partecipazione anche ai Common training in Spagna e Croazia.

Nel 2022/2023, con i Distretti Ecologici Roma, ha disputato il Campionato di A1 ed è stato convocato al collegiale nati 2003/2004, partecipando al Mondiale Under 20 di Bucarest, in cui gli Azzurri sono arrivati sesti. Nella stessa stagione ha disputato il Campionato Under 20 vincendo lo Scudetto a Siracusa.

L’anno scorso, invece, ha disputato il Campionato di A1 con l’Astra Nuoto, arrivando al nono posto. Queste le dichiarazioni di Samuele Boezi, nuovo centroboa Telimar: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera a Palermo, con una delle più importanti realtà nell’ambito pallanuotistico italiano. Ciò sarà sicuramente un motivo di crescita. Ringrazio il Presidente Marcello Giliberti e l’allenatore Gu Baldineti per la fiducia riposta in me e per questa opportunità che mi è stata data. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e lo staff e di entrare in acqua per dare il mio contributo”.

Gu Baldineti, allenatore Telimar: “Un acquisto importante in un ruolo difficile come quello del centroboa. Boezi è un giocatore giovane, che ha fatto parte della nazionale giovanile. Anche se è cresciuto molto nelle fila della Roma Nuoto dei Distretti Ecologici Roma e dell'Astra Nuoto in questi ultimi anni, ha ancora ampi margini di miglioramento. È il profilo giusto, scelto dal Presidente e da me, per potenziare il nostro organico”.

Così invece Marcello Giliberti, presidente Telimar: “Sono riuscito a perfezionare velocemente un accordo triennale con Samuele, atleta grintoso e motivatissimo, che andrà a rinforzare il nostro comparto offensivo più avanzato. Credo che questa linea verde su cui stiamo puntando per le prossime stagioni ci darà ragione. E, ciò, perché coach Baldineti avrà modo di lavorare adeguatamente su questo nuovo gruppo talentuoso, desideroso di apprendere i suoi dettami tecnico-tattici. Da questo punto di vista, mi sento di potere essere ottimista rispetto ai frutti che in un paio di anni ritengo potranno venire fuori da questo virtuoso percorso intrapreso”.