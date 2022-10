Il Telimar è fuori dalla Len Euro Cup, sconfitta di misura col Barcellona

Manca la qualificazione agli ottavi di Len Euro Cup per un soffio il Telimar Palermo. A Duisburg, in Germania, nell’ultima giornata del girone C del secondo turno preliminare, il club dell’Addaura cede di misura al Barcelona, 11-12, al termine di un match giocato alla pari.

Nonostante i 12 uomini a referto e l’uscita per limite di falli di Di Patti già a metà gara, il team del presidente Giliberti parte in vantaggio e prova a gestire gli avversari. Diversi capovolgimenti di fronte, ma nessuna squadra riesce a prevalere nettamente sull’altra. Decisiva, però, l’imprecisione nelle occasioni di superiorità da parte degli uomini guidati da Baldineti. In ogni caso, è solo sul finale, con il secondo rigore assegnato ai catalani, che si fa sentire la stanchezza. Ne approfittano gli spagnoli, che riescono a dare la zampata necessaria per passare il turno.

Si chiude con una vittoria e due sconfitte di misura, contro tre squadre provenienti dalla Champions League, il cammino del Telimar per quest’anno in Europa. Chi è uscito al primo turno preliminare di Len Euro Cup è rientrato nella nuova Challenger Cup. Dopo il secondo turno preliminare, invece, non è stata data questa opportunità. Per il resto della stagione, il club dell’Addaura dovrà, quindi, concentrarsi sugli impegni in campionato e Coppa Italia.

Giliberti: "Condizionati dall'indisponibilità della piscina comunale"

Marcello Giliberti, presidente del Telimar dichiara: "Abbiamo tentato una missione impossibile, il passaggio di questo secondo turno contro squadre molto forti uscite dalla Champions. Ci siamo andati vicini, ma non ci siamo riusciti. Ci dispiace infinitamente, ma ci darà modo di concentrarci nel solo campionato di serie A1, in cui ci aspetta ora un tour de force. È evidente che la strada in salita che abbiamo dovuto affrontare da un mese a questa parte, con la piscina olimpica comunale totalmente o parzialmente chiusa, che ha comportato anche l'impossibilità di giocare questo secondo turno in casa a Palermo, è stato uno dei principali fattori che hanno condizionato questa uscita dalla Len Euro Cup".

Telimar-Barcellona, il tabellino

Len Euro Cup – secondo turno preliminare – Gruppo C – ottava giornata

Telimar-CN Barcelona 11-12

Telimar: Jurisic, Del Basso 1, Vitale, Di Patti, Giorgetti, Hooper 3 (1 rig.), Giliberti, Pericas 1, Lo Cascio 2, Lo Dico, Irving 4, De Totero – Allenatore: Gu Baldineti

CN Barcelona: Lloret, Putt, Asensio 1, Valls 2 (1 rig.), Frigola 1, Cupido 1, Garcia, Lopez, Ramon 2, Goma 2 (1 rig.), Mallarach 2, Vavic 1, Vilar – Allenatore: Victor Gonzalez Garcia

Arbitri: Nikolaos Boudramis (GRE) e Igor Virijevic (SRB)

Parziali: 2-3; 4-2; 2-3; 3-4

Superiorità: Telimar 1/10 + 1 rigore; Barcelona 5/13 + 2 rigori

Note: Telimar con 12 uomini a referto. Usciti per limite di falli Di Patti (Telimar) nel secondo tempo, Putt (Barcelona), Pericas (Telimar), Valls (Barcelona) nel quarto tempo.