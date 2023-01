Il Telimar scaccia l'Anzio, vittoria netta degli uomini di Baldineti

Vittoria netta per il Telimar nel primo turno del girone di ritorno di A1. Nella vasca scoperta della piscina olimpica comunale di Palermo, il club dell’Addaura batte l’Anzio Waterpolis 17-11. Ci vuole poco più di un tempo per iniziare ad aumentare il gap con gli avversari, che danno comunque del filo da torcere agli uomini di Baldineti fino a metà del terzo parziale. Poi, i ragazzi del presidente Giliberti allungano definitivamente.

La cronaca

Iniziamo subito forte gli ospiti trasformando un rigore con Cuccovillo, ma i padroni di casa reagiscono con il capitano Lo Cascio, servito ai due metri sul secondo palo su uomo in più. Bravo anche Hooper a conquistare la superiorità e in controfuga in 1vs0 batte Santini per il 2-1. Il pareggio arriva con beduina di Bajic in extra player. La prima frazione di chiude così, con il Telimar che fallisce almeno tre occasioni con Giorgetti. In contropiede 3 contro 2 è Irving a segnare la rete del nuovo sorpasso. Lo statunitense partecipa ad un'ottima azione corale poco dopo e insieme a Giliberti permette a Del Basso di firmare il +2. Su uomo in più è Presciutti a sorprendere la difesa palermitana. In superiorità sull'azione successiva è Del Basso da palo 5 a mantenere a distanza gli avversari. Il salernitano replica poco dopo per il 6-3. Pelicaric accorcia sul 6-4 scaricando con forza al termine dei 30" dell'azione di gioco. Gli uomini di Baldineti restano concentrati e allungano ancora con Vitale su assist di Lo Dico in superiorità. Il mancino Cuccovillo, però, dal suo lato non perdona. Ma il Telimar ribatte con Pericas in extra player, aggiornando il risultato sull'8-5. Lapenna sfrutta uno dei pochi casi in cui la difesa di casa non fa in tempo a schierarsi e porta l'Anzio sull'8-6. I palermitani, però, sono bravi a gestire il match e con Irving vanno sul 9-6. La terza frazione si chiude con il goal allo scadere di Vitale su uomo in più, per il massimo vantaggio fino a qui del club dell'Addaura. Irving in 2 contro 1 inaugura le marcature degli ultimi otto minuti di gioco. Risponde Presciutti con un bel tiro dalla distanza per l'11-7. Il batti e ribatti prosegue con Occhione, servito da Giliberti, Lapenna su uomo in più e Giorgetti che dopo aver a lungo inseguito il gol lo trova a 4' dal termine, per il 13-8. Giliberti su doppia superiorità firma il 14-8 e poi in controfuga vede Giorgetti libero al centro per il 15-8. Da posizione 2 Koprcina, poi Occhione trasforma dai cinque metri. Bajic, Irving, e Lapenna, tutti e tre in più, chiudono le marcature, con il tabellone che fissa il definitivo 17-11.

Il tabellino

Campionato Nazionale di Serie A1 – quattordicesima giornata

Telimar-Anzio Waterpolis 17-11

Telimar: Jurisic, Del Basso 3, Vitale 2, Di Patti, Giorgetti 2, Hooper 1, Giliberti 1, Pericas 1, Lo Cascio 1, Occhione 2 (1 rig.), Lo Dico, Irving 4, Ricciardello – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Anzio WP: Santini, Fratarcangeli, Pelicaric 1, Susak, Caponero, Goreta, Barberini, Cuccovillo 2 (1 rig.), Lapenna 3, Bajic 2, Koprcina 1, Presciutti D. 2, Antonini – Allenatore: Roberto Tofani

Arbitri: Marco Piano, di Genova, e Antonio Guarracino, di Napoli – Delegato: Giovanni Del Bosco

Note: Parziali: 2-2; 4-1; 4-3; 7-5 - Superiorità: Telimar 9/15 + rigore; Anzio WP 4/9 + rigore. Usciti per limite di falli Goreta (Anzio) nel III tempo, Koprcina, Presciutti (Anzio) e Occhione (Telimar) nel IV tempo. Nel IV tempo le due squadre fanno entrare il secondo portiere, Ricciardello (Telimar) e Antonini (Anzio WP). Spettatori autorizzati ad accedere all’impianto comunale solo i tesserati delle giovanili.