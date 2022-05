La Tecnonaval team si aggiudica il terzo posto alla gara regionale di canoa di Ganzirri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella suggestiva cornice del Lago di Ganzirri, in provincia di Messina, domenica 15 Maggio si è svolta la seconda tappa regionale di Canoa - Kayak 200 e 500 metri per le categorie Ragazzi, Junior e Senior; 200 e 2000 metri per la categoria Canoagiovani. A partecipare ben 9 società in rappresentanza della Sicilia e della Calabria. Presenti 17 atleti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica palermitana Tecnonaval canoa, accompagnati dall'Allenatore Federale Roberto Cordovi Vazquez e dai Dirigenti Maria Pia D'Angelo ed Adriano Palazzotto. Presente anche la Prof.ssa dell'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, Tiziana Cappello, in rappresentanza dell'Associazione Marevivo.

La Tecnonaval Canoa, che ha sede a Palermo presso il Porto Turistico Arenella, ha intrapreso una collaborazione con MAREVIVO - Delegazione Sicilia, con il fine di "supportare i programmi ed adottare strumenti strategici per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dello sport sostenibile, mettendo a sistema opportunità territoriali, progetti ed iniziative, soggetti pubblici e privati comprese altre associazioni, che intendono interagire per promuovere lo sport sostenibile e tutelare l'ambiente marino, fluviale e lacustre" questo è quanto si legge nel Protocollo d'Intesa che a breve la Tecnonaval Canoa firmerà con Marevivo - Delegazione Sicilia. Alla fine delle competizioni agonistiche, si è svolta l'assegnazione dei premi societari: terza classificata la Tecnonaval Canoa che, alla gara precedente del 24 Aprile 2022 presso la Diga di Nicoletti (Enna), si era classificata al secondo posto.

Bella giornata all'insegna dell'agonismo e dello sport sostenibile come mezzo di crescita umana e culturale. Grande sinergia tra Tecnonavale la locale Canottieri Peloro, per far si che il Lago di Ganzirri sia scenario sportivo, all'insegna della tutela dell'ambiente marino. Prossima tappa Domenica 22 Maggio 2022, presso il Lago Albano di Castel Gandolfo (Roma), dove si terrà la prima gara nazione Canoagiovani (allievi e cadetti).