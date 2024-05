Targa Florio Historic Rally, Fullone e Failla in testa dopo la prima giornata

Archiviata la prima giornata di competizione del Targa Florio Historic Rally che ha visto in azione gli equipaggi a bordo delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo, tutti partiti dal cuore di Palermo alle 17 di ieri con il passaggio della prima vettura in pedana, prima di affrontare le sfide proposte dalle tre speciali di “Targa”, “Scillato” e “La Generosa”, per un totale di 23,51 chilometri cronometrati. L’iconica corsa siciliana, nelle vesti di terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2024, ha chiuso la prima parte di gara con tre equipaggi locali ad occupare le prime tre posizioni della classifica assoluta, ognuno dei quali si è reso autore del miglior crono nelle tre speciali del venerdì.

In prima linea c’è Pierluigi Fullone, navigato da Alessandro Failla su BMW M3 con cui conduce anche il 4°Raggruppamento. Il pilota di Collesano, terzo al Vallate Aretine dello scorso marzo, precede Natale Mannino, detentore della vittoria dell’edizione precedente del Targa Florio Historic. Ad affiancare il palermitano Giacomo Giannone, pronto a dettare le note a bordo della Porsche 911 SC di 3°Raggruppamento, con cui si posiziona in piazza d’argento provvisoria a 5.6” di distacco dal vertice. Terzo Totò Riolo, al volante della Porsche 911 SC di 4°Raggruppamento condivisa con Maurizio Marin, con cui ha firmato il tempo migliore nella PS1 “Targa”, prova inaugurale della gara con cui si era portato subito in testa alla graduatoria generale, primato strappatogli poi da Fullone nel secondo passaggio, dove è stato rallentato da alcune noie al cambio.

Alle spalle del pilota di Cerda c’è Lucio Da Zanche, primo tra i concorrenti del 2°Raggruppamento con la Porsche Carrera RS e Daniele De Luis sul sedile di destra, in lotta con il campione italiano Matteo Musti, affiancato da Francesco Granata su vettura gemella. Chiude in sesta piazza provvisoria Matteo Luise, in coppia con Melissa Ferro su Fiat Ritmo 130 Abarth di 4°Raggruppamento, davanti alla Porsche 911 RS di Raffaele e Salvatore Picciuro e al duo Spinnato-Mellina, sempre su Porsche, mentre completano la classifica assoluta Oreste Pasetto, navigato da Marina Frasson su Porsche Carrera RS ed Errani-Mischi su Lancia Delta Integrale di 4°Raggruppamento, rispettivamente in nona e decima posizione.

Dominio di Giuliano Palmieri tra i concorrenti del 1°Raggruppamento, dove ha messo la propria firma in tutte e tre le prove proposte dal programma della giornata di ieri. Grande vantaggio per il pilota del Team Bassano, navigato da Lucia Zambiasi su Porsche 911 S, che si porta a +15.2 su Giuseppe Marcello Pollara, affiancato da Vincenzo Terenzio sulla vettura della casa di Stoccarda, e a +44.7 su Giovanni e Roberto Consiglio su Porsche 356 A.

Le sfide del Targa Florio Historic Rally riprenderanno oggi con gli altri tratti cronometrati di “Targa”, “Scillato-Polizzi” e “Geraci-Castelbuono”, da ripetere una seconda volta, che copriranno i restanti 80 chilometri competitivi. Da segnalare che il doppio passaggio sulla “Scillato-Polizzi” sarà trasmesso in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky e 52 di Tivùsat). L’arrivo finale è previsto per le ore 20.03 in Piazza Garibaldi a Campofelice di Roccella.

La classifica

CLASSIFICA TARGA FLORIO HISTORIC RALLY DOPO PS3: 1. FULLONE-FAILLA (BMW M3) in 15'39.5; 2. MANNINO-GIANNONE (Porsche 911 SC) a 5.6; 3. RIOLO-MARIN (Porsche 911 RS) a 6.1; 4. DA ZANCHE-DE LUIS (Porsche 911 RS) a 24.6; 5. MUSTI-GRANATA (Porsche Carrera RS) a 33.0; 6. LUISE-FERRO (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 40.1; 7. PICCIURRO-PICCIURRO (Porsche 911 RS) a 1'03.5; 8. SPINNATO-MELLINA (Porsche Carrera RS) a 1'12.3; 9. PASETTO-FRASSON (Porsche Carrera RS) a 1'29.9; 10. ERRANI-MISCHI (Lancia Delta Integrale 16V) a 1'35.6.