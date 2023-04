Targa Florio, partenza il 4 maggio: oggi si chiudono le iscrizioni alla 107esima edizione

La corsa automobilistica più longeva del mondo, nata nel 1906, sta per partire. Si chiudono oggi le iscrizioni alla 107esima edizione della Targa Florio, terzo round di campionato italiano assoluto rally Sparco. Ad organizzare la corsa l'AC Palermo con il supporto dell'Automobile club d'Italia. Lo start è previsto nel pomeriggio del 4 maggio da Palazzo dei Normanni.

La Targa Florio sarà anche l'apertura stagionale per la Coppa Rally di zona, il terzo appuntamento del campionato italiano rally Auto Storiche e con il campionato italiano regolarità Sport e la novità della Targa Florio Regularity Rally, competizione con un suo percorso dedicato e le Madonie al centro della scena. Tutte le gare saranno valide per il campionato siciliano.

Confermati i principali protagonisti dell'Assoluto Rally Sparco, tra cui il campione in carica e leader tricolore Andrea Crugnola con Pietro Ometto su Citroen C3; Damiano De Tommaso (vincitore della scorsa edizione) ed ora navigato da Sofia D'Ambrosio; Luca Bottarelli con Walter Pasini su Skoda, Giandomenico Basso con Lorenzo Granai.

Tra i siciliani spiccano il campione italiano Rally Autostoriche Angelo Lombardo con Roberto Consiglio, ora su Skoda; il cerdese Totò Riolo su Volkswagen Polo con Maurizio Marin navigatore. Ci saranno anche il giovane Ernesto Riolo su Peugeot 208 e il madonita Filippo Vara, su una vettura di classe regina.

La Targa Florio Historic Rally è anche il terzo round del Campionato italiano autostoriche. In lizza il collesanese Pierluigi Fullone su Porsche, come il palermitano Francesco Mannino e il corleonese Antonio Di Lorenzo. La Targa Florio sarà round di apertura stagionale per il tricolore Junior: tra i siciliani scaplita Salvatore Pio Scannella navigato da Francesco Galipò su Renault Clio Rally5.

La presentazione della gara automobilistica più antica del mondo si terrà il 2 maggio (alle 11) a Palazzo Comitini, alla presenza del presidente dell'Automobile club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, del commissario straordinario dell'Automobile Club Palermo Giovanni Pellegrino e del sindaco Roberto Lagalla.