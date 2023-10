La Targa Florio classica è pronta allo start: oltre 200 gli equipaggi da tutto il mondo

La monumentale città di Palermo, il fascino della sua storia e della sua gente, un clima praticamente estivo sono la scena perfetta per lo svolgimento della Targa Florio Classica 2023, rievocazione storica della gara automobilistica più antica del mondo, in programma in questo fine settimana in Sicilia. Dalla giornata di giovedì 13 infatti le magnifiche vetture delle serie tricolori della regolarità e le splendide vetture del Cavallino rampante, stanno letteralmente facendo girar la testa ad appassionati e curiosi di questo vero e proprio museo viaggiante composto da oltre 200 automobili.

Quartier generale è l’Università degli Studi di Palermo che come da tradizione, ospita al dipartimento di ingegneria ed al Museo dei Motori, verifiche, segreteria, direzione di gara e sala stampa, oltre che costituire l’area di start della competizione. L’evento, organizzato dall’automobile Club di Palermo con il fondamentale supporto dell'automobile Club d’Italia ed Aci Storico, quali il Campionato Italiano Grandi Eventi Cige, del Campionato italiano regolarità Auto Storiche, Cireas, Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Moderna oltre che del Ferrari Tribute to Targa Florio, vede la presenza di equipaggi da tutto il mondo con nomi stellari che avranno modo di gustare l’ospitalità tipica della Sicilia e dei siciliani.

Tra gli equipaggi anche una stella del cinema hollywoodiano quale è Erik Hougen, attore nel film Ferrari di Michael Mann, con Penelope Cruz che proprio in questo fine settimana, vede la première a New York. L’attore ha preferito saltare la “prima” del suo film pur di partecipare come concorrente alla Targa Florio Classica, dividendo l’abitacolo della splendida Ferrari 308 GTS del 1980 con Vincenzo Ferrari. In gara anche l’imprenditore molisano fondatore del noto marchio automobilistico Massimo Di Risio che dividerà l’abitacolo della Osca MT 2AD del ‘49 con Giovanna Cianfrani, poi ancora Enrico Colombo, direttore di ACI Global che sarà al volante della Porsche 911 2.7 del 75, il presidente di ACI Brescia Aldo Bonomi su Lancia Aurelia B24 S del 1955: “Posso certamente affermare di non essere un esperto di regolarità - ha detto Di Risio - ma trovo questa gara molto emozionante, perché coniuga il fascino unico della Sicilia con quello del mondo delle corse automobilistiche”.

A proposito di protagonisti, occhi puntati ovviamente sul vincitore della scorsa edizione Mario Passanante della prestigiosa scuola campobellese, già campione italiano 2021 e vincitore della Targa Classica dell’anno scorso, che sarà affiancato dal presidente della scuderia Franciacorta Motori Alessandro Molgora sulla FIAT 508 C del 1937.

“Sarà una lotta serrata per diverse ragioni. Difenderò la vittoria dell’anno scorso e siamo molto felici di essere qui in questo contesto anche per commemorare il grande Ninni Vaccarella”. La FM sarà in lotta anche per il campionato scuderie scuderie, che grazie all’innesto dell’equipaggio Crugnola-Mentasti su Fiat 508 potrà insidiare i numeri del Classic Team.

Lo start di gara è in programma domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 8.30 per la prima giornata del “Tour delle Saline”. Dopo la partenza gli equipaggi si muoveranno alla volta di Marsala e delle Cantine Florio, passando per Partinico, Alcamo, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Mentre nel pomeriggio, dopo il pranzo, la splendida carovana si muoverà in direzione di Palermo dove arriverà alle 18.00, avendo attraversato Trapani, Castellammare/Alcamo Marina, Cinisi e Capaci.

Sabato 14 ottobre, la Seconda Giornata prevede il percorso denominato “Circuito delle Madonie”. Dopo lo Start alle ore 8.30 sempre all’Università di Palermo, gli equipaggi sulle loro splendide vetture si muoveranno alla volta di Buonfornello, Floriopoli, Cerda, Caltavuturo, Castellana, Petralia Sottana, Piano Battaglia, Collesano e Campofelice di Roccella. Alle ore 14.20 a Termini Imerese molti equipaggi delle varie discipline si ritroveranno al Belvedere di Termini Imerese per la Power Stage Classic, tradizionale prova di abilità che sarà trasmessa su Aci Sport tv sul 228 di Sky. La parata d’arrivo è in programma nel primo pomeriggio dalle 15.30 con il tradizionale bagno di folla in piazza Verdi. Domenica 15 infine, quando saranno ufficializzate come da regolamento le classifiche, è prevista la cerimonia di premiazione alla tenuta Cala Muletti a Terrasini a partire dalle ore 12.30.