Due pugili palermitani convocati in Nazionale, voleranno a Roma a fine agosto

Convocazione in nazionale per due pugili palermitani che prenderanno parte al training camp al centro sportivo dell'Esercito a Roma dal 27 agosto al 5 settembre prossimi. I due ragazzi palermitani ad essere stati convocati sono Christian Tarantino per la categoria 75 kg seguito dal maestro Salvo Cannata dell'Asd Cannata Boxe Team e Simone Glorioso per la categoria 57 kg seguito dal maestro Paolo Di Stefano dell'Asd Pugilistica. Dopo tanto duro lavoro, i due pugili si guadagnano un posto in nazionale.