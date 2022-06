Taekwondo, al torneo europeo Kim & Liù un oro e buoni piazzamenti per il Team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 4 e 5 Giugno al Foro Italico di Roma, al Kim & Liù 2022, torneo europeo interamente dedicato ai bambini, ci sono stati risultati onorevoli per le Pantere del Maestro Carrara, tra cui un importantissimo oro. L’atleta Zuliani Luigi, di anni 10, vince e si piazza al primo posto nella sua categoria, per la gioia di Maestri e genitori presenti all'evento. Una bellissima avventura anche per gli atleti Parello Pietro, Brancale Mauro Giuseppe, Brancale Mirko Francesco, Zuliani Piersalvo, La Perna Claudio e Valerio Alessandro, i quali hanno avuto un' ottima performance sportiva ma non riescono ad arrivare a medaglia nelle loro categorie composte anche da più di 50 partecipanti. Insomma, la rappresentativa in trasferta a Roma delle Pantere Taekwondo Team Carrara, ha ben figurato durante tutto il torneo, dando filo da torcere alle squadre avversarie, ed ha permesso ai propri stessi atleti di fare una esperienza senza precedenti, da condividere con tutti i loro compagni, per il loro futuro agonistico. Contemporaneamente a quest’ultimo evento, la città eterna, è stata nuovamente protagonista per la gara di Taekwondo più attesa al mondo: Il “World Taekwondo Grand Prix Roma 2022”.

Questa importante manifestazione internazionale è stata organizzata nella splendida cornice dello Stadio Nicola Pietrangeli. E’ uno dei tornei più importanti a livello mondiale che ha ospitato 250 atleti provenienti da 60 paesi diversi e che hanno gareggiato per ottenere punti validi per l’accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La Fita - Federazione Italiana Taekwondo - ha rivoluzionato il parco del Foro Italico trasformandolo in un imponente villaggio di Taekwondo con il “Grand Prix” ed il torneo europeo per bambini “Kim e Liù”. Il presidente della squadra Palermitana A.s.d. Pantere Taekwondo Team Carrara, Maestro Marco Carrara: “Siamo una realtà affermata nella nostra città. La nostra squadra continua a crescere e formare nuovi talenti ed è molta attiva sul sociale. Siamo partiti per gareggiare a Roma con l' idea di divertirci e per far fare esperienza ai nostri 7 atleti convocati.