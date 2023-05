Campionati europei di taekwondo, un oro e un bronzo per i palermitani della Sport Academy

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un oro e un bronzo in Europa. Dopo la strepitosa prestazione allo scorso campionato italiano cinture rosse svoltosi a Bagheria il 22 e 23 aprile 2023, dove la società ha conquistato 2 medaglie d’oro e 2 medaglie di bronzo, nonché il terzo posto nella classifica generale delle società, questa volta il risultato ha portato la Sport Academy ai vertici del Vecchio Continente. Nei giorni che vanno dal 26 aprile al 30 aprile, si sono svolti a Sofia (Bulgaria) i Campionati Europei per club che hanno visto protagonisti indiscussi 3 atleti della società palermitana, rispettivamente Marco Lo Cacciato nella cat. -55 juniores, Federico Cavallaro nella cat. -48 juniores e Michele Coglitore nella cat. – 160 cm.

La prestazione degli atleti è stata encomiabile sotto tutti i punti di vista, la preparazione data a questi giovani ragazzi da parte di tutto lo staff della società ha portato al raggiungimento di un traguardo che la Sicilia non vantava da parecchi anni. La competizione ha regalato a Marco Lo Cacciato un’esperienza importantissima che purtroppo si è conclusa agli ottavi di finale persi per un solo punto. Federico Cavallaro è stato costretto a fermarsi in semifinale (non potendola disputare), causa grave infortunio al piede sinistro, dopo aver affrontato tre difficili ed emozionanti incontri, conquista un’importantissima medaglia di bronzo. Infine, Michele Coglitore, dimostrando un’enorme concentrazione e una maturità agonistica pari solo ad atleti di altissimo livello, si aggiudica il gradino più alto del podio, affrontando tre incontri di livello sempre crescente e conquistando la medaglia d’oro, laureandosi campione europeo per club.

Lo staff della Sport Academy composto da Marco Pitti, Rosa Ventimiglia, Francesco Gallitano, Roberta Nicastro e Umberto Marulli, si complimenta per i prestigiosi risultati ottenuti e ringrazia doverosamente i rispettivi genitori degli atleti che prontamente si prestano a sostenerli sotto tutti i punti di vista. Infine la Società ringrazia la palestra Virtual Fitness del presidente Gaspare Curcio, per la costante disponibilità e per mettere sempre a completa disposizione la struttura per gli allenamenti di tutti gli atleti.