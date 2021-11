Asd taekwondo sport academy conquista il titolo (cat 51kg) con il nuovo campione italiano Marco Lo Cacciato

Dopo quasi due anni di stop legato all’emergenza Covid-19, il mondo del Taekwondo italiano è finalmente ripartito con una delle competizioni più prestigiose e attese dell’anno: il Campionato Italiano Juniores cinture nere organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo al Palacasoria di Giugliano a Napoli il 23 e 24 ottobre scorso. Fra le numerose società iscritte e provenienti da ogni parte d’Italia, l’ASD Taekwondo Sport Academy di Palermo caodiuvata dallo staff tecnico composto dai Maestri Marco Pitti, Rosy Ventimiglia, Francesco Gallitano e Fabrizio Lo Pinto, si è distinta portando 4 atleti che si sono scontrati con i migliori combattenti delle rispettive categorie: • Marco Lo Cacciato: cat. -51 kg • Matteo Marinaro: cat. -68 kg • Riccardo Alfonso Russello: cat. -63 kg • Anna Giuliano: cat. -55 kg.

Su 4 atleti sono state vinte 2 medaglie: Marco Lo Cacciato alla prima esperienza nella categoria Juniores, dopo 4 incontri con avversari di altissimo livello ha conquistato il titolo italiano, guadagnando il gradino più alto del podio e vincendo una finale spettacolare. Da outsider della sua categoria, Marco ha saputo esprimere carattere, concentrazione, voglia di emergere e freddezza senza mai mettere da parte grande umiltà e abnegazione: qualità che gli hanno valso anche i complimenti di tutto lo staff della nazionale. Da Campione italiano, Marco, ha guadagnato anche l’accesso alla nazionale italiana e la partecipazione ai Campionati Europei 2021 che si sono svolti a Sarajevo. Di grande prestigio anche il terzo posto di Matteo Marinaro, che si ferma in semifinale conquistando una prestigiosa medaglia di Bronzo in una delle categorie più difficili del torneo.

Da sottolineare anche le eccellenti prestazioni di Riccardo Russello e Anna Giuliano che non sono riusciti ad accedere alle finali. I risultati ottenuti hanno permesso alla TKD Sport Academy di posizionarsi al terzo posto fra tutte le società italiane, continuando ad arricchire il Palmares pieno di medaglie e traguardi. L’ottimo andamento degli agonisti è stato confermato anche nel Campionato Regionale Cadetti, dove la maggior parte degli atleti selezionati e partecipanti è andata a podio e ha permesso alla squadra di vincere la competizione, confermandosi la prima società in Sicilia nella sezione Cadetti-A. Ora, la Taekwondo Sport Academy si prepara per i prossimi impegni sportivi, continuando la sua attività con agonisti e amatori, adulti e bambini dai 4 anni in su.