Taekwondo sport academy seconda classificata all'interregionale in Calabria

Sì è concluso lo scorso weekend a Rossano (CS) l’interregionale Calabria di Taekwondo. A partecipare all’evento sportivo circa 650 atleti e 68 società sportive tra cui anche la Taekwondo Sport Academy di Palermo del Maestro Marco Pitti che si aggiudica il 2° posto della classifica generale delle società con 15 medaglie su 18 atleti.

Di seguito gli atleti che hanno guadagnato 9 ori 2 argenti e 4 bronzi: Gabriele Aliotta , Sara Landolina, Francesca Casà, Gaetano Cirivello, Gabriele Mottareale, Domenico Costantino, Nathan Bellomonte, Giovanni Caronia, Giulia Brancale, Chiara Mazza Matteo Bovo, Antonino Cirivello, Marta Aliotta, Alessandra Alaimo, Pietro Parello. Ottima prestazione anche per Marco Lo Cacciato, Mauro Brancale e Mattia Gambino che si fermano a un passo dal podio.

Un grosso ringraziamento in particolare va a tutto lo staff tecnico Rosy Ventimiglia e Umberto Marulli; a tutti i genitori per il supporto e al massofisioterapista Fabio Mottareale sempre disponibile in ogni competizione e ai partners: Virtual Fitness ssd Sport e Nutrition LVF Sport Prossimo evento Campionanti italiani senior a categorie olimpiche e campionati italiani juniores che si disputeranno nel week end 25-28 Aprile al Palatiziano di Roma.