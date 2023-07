Taekwondo, il team del maestro Carrara fa incetta di medaglie in Toscana alla coppa Chimera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il team di Taekwondo del maestro Carrara fa incetta di medaglie alla coppa Chimera, che si è svolta sabato scorso al Palasport Estra "Mario D'Agata" di Arezzo. Una gara nazionale di altissimo livello, dove si sono sfidati i migliori atleti provenienti da tutta l'Italia.

Le rappresentativa delle Pantere Taekwondo Team Carrara, presente con otto convocazioni, ha conquistato 3 medaglie d'oro con Pietro Marchese Pavon, Rosalia Di Stefano e Alessandro Cannatella; una medaglia d'argento con Salvatore Amanuele Crimaldi; 2 medaglie di bronzo con Gabriele Li Volsi e Alberto Flores Pavon.

Bellissima prestazione anche di Enzo Li Volsi e Leonardo Marchese Pavon, che si sono fermati ad un passo dal podio. Il commento del maestro Carrara: "I nostri 8 partecipanti si sono distinti, conquistando 6 medaglie meritatissime, sbaragliando atleti fortissimi, ed in alcuni casi per un soffio di punto non abbiamo reso la medaglia di un altro più importante colore. Torniamo a casa soddisfatti e con un bagaglio d'esperienza ancor più vasto per tutti loro, utile ai prossimi imminenti obbiettivi".