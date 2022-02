Taekwondo, campionato Regionale Sicilia Forme 2022: incetta di medaglie per le Pantere del team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri al Palaoreto le Pantere Taekwondo del Maestro Carrara vincono su tutti i fronti e sfiorano diversi ori. Al Campionato Regionale Sicilia Forme 2022 per le categorie Kids, Cadets, Junior, Senior e Master, la squadra delle Pantere Taekwondo Team Carrara conquista 14 medaglie: 6 ori 2 argenti 6 bronzi.

Ecco i numeri e i podi dell'evento: Squadre partecipanti: 16 Iscritti totali: 143 atleti Pantere Taekwondo Team Carrara Medagliere globale : 2^ società classificata (con soli 17 atleti partecipanti) su 16 squadre presenti all'evento. ORO: Zuliani Luigi - Individuale Poomsae - M - KIDS - Blu (4° Kup) -> Blu Sup. (3° Kup) Parello Pietro - Individuale Poomsae - M - KIDS - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup)ù Maniscalco Diletta Maria - Individuale Poomsae - F - JUNIOR - Verde (6° Kup) -> Verde Sup. (5° Kup) Pavon Flores Alberto - Individuale Poomsae - M - MASTER 1 - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Carlino Luigi - Individuale Poomsae PARA-TAEKWONDO - M - MASTER 1 - Nera 1° Dan -> Nera 9° Dan Li Volsi Vincenzo - Individuale Poomsae - M - MASTER 2 - Nera 1° Dan -> Nera 9° Dan ARGENTO: Guariglia Andrea - Individuale Poomsae - M - CADETS - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) Guariglia Antonio - Individuale Poomsae - M - MASTER 1 - Gialla (8° Kup) -> Gialla Sup. (7° Kup) BRONZO: Salamone Francesca - Individuale Poomsae - F - KIDS - Bianca (10° Kup) -> Bianca Sup. (9° Kup) Panzeca Giulio - Individuale Poomsae - M - CADETS - Bianca (10° Kup) -> Bianca Sup. (9° Kup) Di Grazia Matteo - Individuale Poomsae - M - CADETS - Blu (4° Kup) -> Blu Sup. (3° Kup) Noto Alessandro - Individuale Poomsae - M - CADETS - Blu (4° Kup) -> Blu Sup. (3° Kup) Cappello Salvatore Antoni - Individuale Poomsae - M - JUNIOR - Bianca (10° Kup) -> Bianca Sup. (9° Kup) Li Volsi Gabriele - Individuale Poomsae - M - JUNIOR - Nera 1° Dan -> Nera 9° Dan

"Se non fosse stato per qualche svista arbitrale, o qualche errore in meno dei nostri atleti - commenta la vicepresidente Elvira Lupo - una medaglia d'argento o addirittura alcune di bronzo, sarebbero state oro, perché molti dei nostri atleti hanno perso le finali per 0,1 o 0,3 punti". Il Presidente Marco Carrara aggiunge: "Una giornata fantastica di sport, i nostri atleti si sono preparati con spirito di sacrificio per affrontare questa competizione. Tutte le nostre pantere, si sono distinte per disciplina, grinta, correttezza, carattere, educazione, determinazione, e preparazione tecnica sul campo di gara. Bravi. Insegnanti tecnici, genitori e sostenitori siamo fieri di loro".