Taekwondo: le Pantere Team Carrara conquistano coppa e 11 medaglie al campionato interregionale

Le Pantere Taekwondo Team Carrara aprono la nuova stagione 2024 trionfando con 11 medaglie tra oro, argento e bronzo al Campionato Interregionale di Forme Taekwondo e Para-Taekwondo, svoltosi al PalaFlorio di Bari nel weekend del 27 e 28 Gennaio 2024, che vede ancora una volta protagonisti gli atleti delle Pantere Nere Italiane del Taekwondo. Gli atleti siciliani, molti alla loro prima esperienza di gara, hanno raggiunto il loro obbiettivo di crescita sportiva, aggiungendo un pezzo all'importante puzzle che compone un'atleta. Con un ottimo piazzamento nel medagliere globale Taekwondo della giornata di Domenica, vincono anche la Coppa 3a classificata ParaTaekwondo, grazie ai seguenti risultati: Oro Crimaldi Salvatore Emanuele Bronzellino Domenico Li Volsi Vincenzo Tumminia Samuele (Para) Carlino Luigi (Para); Argento Di Stefano Rosalia Pavon Marchese Pietro; Bronzo Pavón Flores Alberto Guariglia Andrea Li volsi Gabriele Badalamenti Vittoria.

Ottima prestazione anche per i 5i classificati Priolo Gabriele Di Giorgio Giulia e Bentivoglio Ambra i quali mancano di pochi punti il podio. Le parole del Maestro Carrara a fine giornata: “I nostri atleti, debitamente attenzionati e formati da noi Maestri, hanno espletato una bellissima gara. Purtroppo per alcuni, come spesso può succedere, l'emozione o a volta la sfortuna, giocano brutti scherzi e non arriva il risultato sperato. Nel bene e nel male, comunque sia, siamo orgogliosi di loro. Il Taekwondo insegna questo, anche a non mollare nei momenti più bui, sia nello sport che nella vita. In generale i nostri risultati, anche in questa gara, confermano la crescita della nostra squadra, non solo come numeri ma anche come qualità tecnica sul campo di gara. L'unione ed il legame profondo dentro il nostro team, pari a una famiglia, ha dimostrato ancora una volta di essere motivo di vincita ed orgoglio! Bravi tutti i miei atleti!"