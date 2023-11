European ParaTaekwondo e campionati regionali Sicilia, straordinario weekend per le Pantere del Team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo scorso weekend la squadra del Maestro Marco Carrara e del Maestro VIncenzo Li Volsi vince dall'Austria alla Sicilia, portando a casa tre medaglie d'Argento e sei di Bronzo. Di seguito i risultati nelle due giornate di gara: il 23 Novembre a Insbruck in Austria, il Bronzo Europeo con l'atleta Luigi Carlino, fieramente convocato dalla nazionale italiana di Para-Taekwondo al 1st European ParaTaekwondo Championchips. Mentre il 26 Novembre a Barcellona P.G. in Sicilia con tre Argento di Caldarella Ruggero, Di Giorgio Giulia, Cappello Salvatore Antoni e cinque Bronzo di Zuliani Luigi, Buccheri Cristina, Canè Carlo Pio, Di Galbo Gabriele e Cacciatore Giuseppe, al Campionato Regionale Sicilia categorie Cadetti, Junior e Senior.

Le parole del Presidente e Maestro Marco Carrara: "La squadra continua a crescere qualitativamente, e sia i nostri campioni e le nuove leve, gareggiano con tanta voglia di superarsi sia nel settore forme che nel settore combattimento. Un pò di rammarico per l'atleta Di Lorenzo Alessio e Priolo Gabriele, i quali hanno fatto una bella gara in Sicilia, ma non riescono ad arrivare sul podio. Sono veramente soddisfatto dei risultati, ottenuti con grande sacrificio da parte di tutti noi Maestri, Atleti ed anche genitori. Adesso la nostra attenzione andrà al Campionati Italiani Assoluti Junior Cinture Nere di Forme che si terranno in Campania il 2 Dicembre, a cui parteciperà la nsotra cintura nera 2° Dan Li Volsi Gabriele. Infine siamo lieti di annunciare che il Maestro Vincenzo Li Volsi è stato convocato come Ufficiale di Gara ai suddetti campionati nazionali".