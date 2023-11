Taekwondo, campionato regionale sicilia Poomsae 2023: incetta di medaglie per le Pantere Team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo, Sabato 11/11/2023, si è svolto il Campionato Regionale Sicilia Poomsae di Taekwondo (settore forme). Le Pantere Taekwondo Team Carrara con soli 24 atleti in gara, si piazzano ufficialmente secondi nel medagliere formato da 24 squadre e 220 atleti totali, dopo un clamoroso errore nel conteggio finale dei punti assegnati dal computer poi risolto nel post gara. Nel dettaglio, ecco i risultati della squadra del Maestro Carrara e del Maestro Li Volsi: Oro per Li Volsi Gabriele Valerio Alessandro Carlino Luigi (settore para-taekwondo) Cannatella Alessandro Badalamenti Vittoria Pavon Alberto Guariglia Andrea Tumminia Samuele (settore para-taekwondo) Crimaldi Emanuele Bentivoglio Giulia Bronzellino Domenico. Argento per Cappello Antoni Guariglia Antonio Di Stefano Rosalia Li Volsi Vincenzo Di Giorgio Giulia Buccheri Cristina Priolo Gabriele Bronzo per Guariglia Gabriele Di Galbo Gabriele Renda Mattias Zuliani Luigi Dispiaciuti per le mancate medaglie di Caldarella Ruggero e D'Antoni Cassandra piazzatisi al 5° posto., per alcuni errori di esecuzione e tecnica alle semifinali. Le parole della Vice-Presidente Elvira Lupo: "Tutte le nostre pantere, si sono distinte per disciplina, grinta, correttezza, carattere, educazione, determinazione, e preparazione tecnica sul campo di gara. È stato emozionante salire sul podio immortalando l'evento con foto e video da terzi classificati, ma la coppa meritata ufficialmente è da secondi per un errore del computer, poi corretto troppo tardi nel post-gara... Ma va bene lo stesso! Ciò che importa è stata questa giornata carica di emozioni, quelle che fanno crescere dentro e fuori ognuno dei nostri atleti nel loro futuro agonistico e nella vita."