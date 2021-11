Taekwondo, campionato regionale Cadetti A 2021: successo per due atlete della Asd Pantere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al campionato regionale Sicilia appena svoltosi a Barcellona Pozzo di Gotto per le categorie di combattimento Cadetti A, la squadra delle Pantere Taekwondo Team Carrara conquista due medaglie con due atlete partecipanti: 1 oro e 1 bronzo. Nel dettaglio oro: Rebecca Pintauri | F - [ITA] - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) +59 kg. Bronzo: Diletta Maria Maniscalco | F - [ITA] - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -51 kg.

Il coach Marco Carrara: "Dopo anni di duro lavoro ed allenamenti senza sosta nelle categorie precedenti, svariati bronzo e argento, la nostra Rebecca Pintaur diviene campionessa della Sicilia 2021. L'altra nostra pantera, Diletta Maria Maniscalco, alla sua primissima gara di combattimento perde contro colei che invece si decreterà la prima del torneo nella -51 kg. Una buona prestazione direi, dove di netto ha risolto molto dei suoi ostacoli personali. Entrambe hanno gareggiato in un contesto di veri campioni e ci hanno rappresentato in Sicilia con grande forza e determinazione dopo ore di duri sacrifici ed allenamento da parte di tutti, compresi i genitori che ringrazio vivamente. Finalmente dopo quasi due anni di stop per via della pandemia, siamo tornati sui campi di gara e adesso non ci resta che continuare ad allenarci con tutti i componenti della nostra squadra per far sempre bene in futuro e goderci lo spettacolo di crescita psicofisica di tutti i nostri splendidi atleti, nessuno escluso":