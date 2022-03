Taekwondo: campionato regionale: bottino pieno per le Pantere Team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 26 e 27 Marzo 2022 a Mazara del Vallo (Tp) per il "Campionato Regionale Sicilia Kids, Cadets, Junior e Senior 2022", le Pantere Taekwondo Team Carrara tornano a casa con ben 13 medaglie. Bottino pieno quindi, con 4 ori, 4 argenti, 5 bronzi.

Nel dettaglio: ORO: Valenti Manuel | M - [ITA] Senior - Blu (4° Kup)->Rossa Sup. (1° Kup) -68 kg Reas Giorgia | F - [ITA] Senior - Nera 1° Dan->Nera 9° Dan -49 kg Parello Pietro | M - [ITA] Kids - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -33 kg Zuliani Luigi | M - [ITA] Kids - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -57 kg ARGENTO: Brancale Giulia Maria | F - [ITA] Cadets - Rossa (2° Kup)->Nera 9° Dan -51 kg Cacciatore Giuseppe | M - [ITA] Junior - Blu (4° Kup)->Rossa Sup. (1° Kup) -73 kg Dragotto Costanza | F - [ITA] Junior - Gialla (8° Kup)->Verde Sup. (5° Kup) -59 kg Canè Carlo Pio | M - [ITA] Cadets - Rossa (2° Kup)->Nera 9° Dan +65 kg BRONZO: Brancale Mauro Giuseppe | M - [ITA] Kids - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -33 kg Guariglia Gabriele | M - [ITA] Kids - Verde (6° Kup)->Blu Sup. (3° Kup) -30 kg Paolic Giovanni | M - [ITA] Kids - Bianca (10° Kup)->Gialla Sup. (7° Kup) -30 kg Giunta Federico | M - [ITA] Junior - Nera 1° Dan->Nera 9° Dan -68 kg Maniscalco Diletta Maria | F - [ITA] Junior - Blu (4° Kup)->Rossa Sup. (1° Kup) -52 kg 5° POSTO: Cappello Salvatore Antoni | M - [ITA] Junior - Gialla (8° Kup)->Verde Sup. (5° Kup) +78 kg