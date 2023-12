Taekwondo, campionato italiano di forme da ricorda per la "pantera" Gabriele Li Volsi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il regionale svoltosi a Palermo lo scorso mese, il quale lo ha visto primeggiare nella categoria Junior conquistando la medaglia d'oro, Gabriele Li Volsi, atleta delle Pantere Taekwondo Team Carrara, parte con il proprio Maestro Marco Carrara, alla volta di Giugliano (Na) in Campania per partecipare al Campionato Italiano Assoluto di Forme Cinture Nere 2023 tenutosi Sabato 2 Dicembre. Esibendosi con classe, impegno e perseveranza, eleganza nel suo essere, sacrificio, buona volontà e determinazione, si è confrontato con ben 15 avversari veramente tosti.

Il risultato è veramente soddisfacente: alle semifinali sbaraglia 10 avversari. Mentre in finale si aggiudica il 6° posto tra gli 8 più forti d' Italia ed a pochi punti di differenza. Il Maestro Marco Carrara: "Una gara tutt'altro che da dimenticare per il nostro atleta. E' stata una gara bellissima e difficilissima che lo ha visto protagonista, anche come unico atleta rappresentante la Sicilia nella categoria Junior dell'evento nazionale organizzato dalla Fita.

Gabriele per partecipare a questa gara molto importante per lui, si è allenato da un anno costantemente, dedicandosi in contemporanea allo studio scolastico. Si classifica 6° tra i primi 8 più forti d'Italia ed a pochi punti dal podio. Noi Maestri, Compagni e Genitori, siamo fieri e orgogliosi di lui, in quanto è un ragazzo che tiene tantissimo al Taekwondo e alla sua squadra, dedicandosi in maniera eccellente allo studio scolastico grazie a una perfetta organizzazione del proprio tempo".