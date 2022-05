Taekwondo, campionato interregionale Sicilia beginner e children: 11 medaglie per le Pantere del team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una giornata di Taekwondo interamente dedicata ai bambini quella che si è svolta sabato 14 maggio a Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Tra le protagoniste all'evento la A.s.d. Pantere Taekwondo Team Carrara che si è classificata 3a nel medagliere globale conquistando la meritata coppa.

Tra 25 squadre partecipanti, 112 iscritti totali all'evento, la rappresentativa delle Pantere partecipa con soli 13 atleti del grande team palermitano, tutti alla prima esperienza. La squadra del Maestro Marco Carrara, cintura nera IV Dan, ha partecipato con grande grinta e determinazione, tra sorrisi e lacrime di gioia tra gli spalti che vedevano i genitori tifare i propri figli.

Ecco i risultati: 2 Oro, 1 Argento, 8 Bronzo. Oro: Maria Gabriele e Valerio Alessandro. Argento: La Perna Claudio. Bronzo: Brancale Mirko, Francesco Stabile, Noemi Sperlinga, Luca Pavon Marchese, Leonardo Pavon Marchese, Pietro Picciau, Gabriel Lo Re, Samuel Zagarella, Lorenzo

Medaglia di partecipazione: D'Arpa Flavio, Lo Piccolo Federico. Le parole del Maestro Marco Carrara nel post-gara: "Come si dice? Buona la prima! 13 atleti in gara, 13 atleti tutti alla prima esperienza. Oggi abbiamo piazzato un primo pezzo del grande puzzle che compone un grande atleta nello sport e nella vita. Fiero di tutti i nostri atleti partecipanti. Bravi davvero. Ringrazio tutti i genitori, gli aiuto coach Elvira Lupo e Gabriele Li Volsi, ed il Maestro Vincenzo Li Volsi, che hanno contribuito alla buona preparazione e organizzazione della gara. Questa Coppa è un grande successo per la nostra squadra, che si è distinta come sempre, piazzandosi tra le prime più forti di tutta la Sicilia".