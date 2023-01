Taekwondo, campionato interregionale Puglia forme, ondata di medaglie per le Pantere Team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora una volta le Pantere Taekwondo Team Carrara trionfano e fanno bottino di medaglie. Sono 7 le medaglie tra oro e argento al Campionato Interregionale di Forme Taekwondo e Para-Taekwondo, svoltosi al PalaFlorio di Bari nel weekend del 21 e 22 Gennaio 2022, che vede ancora una volta protagonisti gli atleti delle Pantere Nere Italiane del Taekwondo. Con una squadra quasi totalmente rinnovata e molti alla loro prima esperienza di gara, le Pantere hanno raggiunto il loro obbiettivo di crescita sportiva, aggiungendo un pezzo all'importante puzzle che compone un'atleta.

Con un ottimo piazzamento nel medagliere globale della giornata di Domenica, in un torneo dove hanno partecipato ben quasi 650 atleti appartenenti a 42 società provenienti da 11 regioni d'Italia, ecco i risultati della squadra del Maestro Carrara e del Maestro Li Volsi: Oro Gabriele Li Volsi Rosalia Di Stefano Antoni Salvatore Cappello Luigi Carlino (Settore Para-Taekwondo) Argento Vincenzo Li Volsi Antonella Li Volsi Antonio Guariglia 5° Posto Andrea Guariglia Vittoria Badalamenti.

Le parole del Maestro Carrara a fine giornata: “Le fatiche in allenamento di Maestri ed Atleti vengono ripagate. Anche se avessimo perso, ed a volte può succedere per svariati motivi o sfortune, saremmo comunque stati orgogliosi dei nostri. Lo sport insegna questo. Comunque sia i risultati di oggi confermano la crescita della nostra squadra non solo come numeri ma anche e soprattutto come qualità. L'unione ed il legame profondo al nostro team ha dimostrato ancora una volta di essere motivo di vincita ed orgoglio! Bravi tutti!"