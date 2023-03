La Taekwondo sport academy sul tetto d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si sono svolti a Casoria, in provincia di Napoli, lo scorso weekend i campionati italiani junior 2023 di Taekwondo. La società palermitana Taekwondo sport academy ha conquistato il titolo italiano e si laurea campione d Italia nella categoria junior maschile per il secondo anno consecutivo.

Due le medaglie d’oro di Floridia Mattia nella categoria - 45 kg e Cavallaro Federico nella categoria -48 kg ed alle 2 medaglie d'argento conquistate da La Mattina Giovanni nella categoria - 51 kg e Lo Cacciato Marco nella categoria -55 kg. Grandi meriti vanno anche a Cirivello Gaetano, Gambino Mattia e Mottareale Gabriele che, pur avendo disputato un’eccellente gara si fermano ad un passo dal podio.

"Giorni di gara intensi e difficili - fanno sapere dalla società - in cui la squadra ha avuto modo di confrontarsi con atleti di grande spessore tecnico e atletico in ambito nazionale. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, frutto del lavoro svolto in palestra con grande impegno e determinazione. La società ringrazia la palestra Virtual Fitness, sede di allenamento e sponsor ufficiale della squadra.

Inoltre ringrazia Sport e Nutrition per la collaborazione e la fornitura di materiale medico e sportivo. Ringraziamo tutto lo staff tecnico del team e tutti i genitori per la fiducia e la collaborazione":