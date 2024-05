Taekwondo: al torneo interregionale Sicilia ruggiscono le Pantere Team Carrara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Va in archivio con 7 podi per la A.s.d. Pantere Taekwondo Team Carrara la bellissima trasferta del “Torneo Interregionale di Taekwondo” di domenica 19 Maggio 2024. Al Palalberti di Barcellona P.G. (Me) gli atleti convocati dal Maestro Marco Carrara, nelle loro categorie di peso previste, si sono impegnati con una concentrazione fuori dal normale con l’obiettivo di giocarsi qualcosa di importante nell’ultimo grande evento della stagione: i 3 colori delle medaglie. Solo due di loro hanno mancato il podio, complice l’inesperienza e la sfortuna. Ecco i risultati della squadra palermitana: 9 atleti iscritti su 265 partecipanti provenienti da 34 squadre di 3 regioni d'Italia. 2 ORO con Bentivoglio Ambra e Barbaria Giorgia 3 ARGENTO con CANE' CARLO PIO, GUARIGLIA ANDREA e ZULIANI LUIGI 2 BRONZO con DI GIORGIO GIULIA e DI LORENZO ALESSIO 5º POSTO per GIANNUSA FRANCESCO e LO PICCOLO STEFANO EMANUELE.

Le parole del Maestro Marco Carrara a fine evento: “Mi ritengo veramente fiero soddisfatto dei progressi dei miei atleti. Abbiamo affrontato e sconfitto squadre fortissime come la nostra in questo torneo e solo in due casi abbiamo perso non superando ottavi o quarti, ma vendendo sempre cara la pelle. Tutte e sette le medaglie sono state meritatissime, ma i 3 argento per un soffio non sono stati ORO. A quel punto, la gara avrebbe avuto una finale diverso e avremmo pure agguantato una possibile coppa nel medagliere globale. Ma va bene così, siamo forti e continuiamo a dimostrarlo non solo in Sicilia ma anche in Italia, sia nel settore forme che nel settore combattimento. Sempre sul pezzo, ed ai prossimi imminenti obbiettivi”