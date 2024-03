Supercoppa Italia danze latine americane, due piccoli palermitani protagonisti a Catanzaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I giovanissimi palermitani Diego Guagliardito e Carlotta Ranno brillano a Catanzaro nella Supercoppa Italia di danze latine americane. I due alfieri della scuola The King of Dance, allenati dal maestro Damiano Di Fazio, si sono aggiudicati il primo posto nella categoria Under 15 Open classe B. Al PalaSport Stefano Gallo del capoluogo calabrese, i due palermitani hanno convinto i giudici che li hanno premiati e con le loro evoluzioni hanno superato la concorrenza di altre quindici coppie provenienti da tutta Italia. Nuovo traguardo per i ragazzi si allenano da quattro anni insieme e nel 2023 hanno vinto il campionato regionale e quello nazionale di categoria oltre ad altre gare in giro per il Paese.