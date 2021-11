Ha contribuito a far crescere lo sport paralimpico: stella di bronzo al merito al lercarese Filippo Lobue

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Stella di bronzo al merito sportivo al dirigente Filippo Lobue, componente di giunta del Comitato italiano paralimpico Sicilia e delegato della Federazione Italiana pallacanestro in carrozzina. La consegna dell'onorificenze sportive oggi al teatro Regina Margherita di Caltanissetta. "Sono onorato di ricevere questo riconoscimento che - ha dichiarato Lobue - premia un impegno costante nel far crescere lo sport paralimpico in Sicilia, prima come dirigente e atleta con i ragazzi di Panormus (prima squadra di basket in carrozzina in Sicilia) poi come delegato Fipic regionale e infine come componente di giunta del Cip Sicilia. Sono molto contento che il Cip nazionale mi abbia attributo questa onorificenza, perché per me tutto questo rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a lavorare al meglio".

Lobue ha voluto dedicare questa onorificenza alla sua famiglia. "Mi ha sempre sostenuto e supportato. Ringrazio tutti coloro che mi hanno ritenuto meritevole di tale riconoscimento e chi, quotidianamente, lavora al mio fianco per diffondere e - ha concluso - onorare lo sport sia nella regione Sicilia che in tutto il territorio nazionale".