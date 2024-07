Portieri del futuro, successo per lo stage dell'ex rosanero Emilio Zangara al campo Pisani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scuola portieri EZ59 ha concluso la scorsa settimana lo stage estivo 2024, che si è tenuto a Palermo al centro sportivo Pietro Pisani. L'evento, andato sold out, ha visto la partecipazione di 65 giovani e talentuosi ragazzi, pronti a migliorare le loro abilità sotto la guida esperta di 17 allenatori dei portieri Professionisti e/o abilitati dal Settore Tecnico e un preparatore atletico professionista che ha monitorato le prestazioni atletiche dei ragazzi avvalendosi anche di dispositivi elettronici utilizzati anche da club professionistici.

A completare lo staff un fisioterapista e un massofisioterapista. Lo stage ha rappresentato un'opportunità unica per i partecipanti di apprendere tecniche avanzate e strategie di gioco direttamente dagli specialisti del settore. La scuola portieri EZ59, capitanata dal Maestro Emilio Zangara, si impegna da 15 anni a fornire un ambiente formativo d'eccellenza, dove i giovani talenti possono sviluppare le loro capacità in modo efficace e sicuro. E non finisce qui: EZ59, in collaborazione con Glk Goalkeeper continuerà la propria attività di formazione di giovani portieri anche durante tutta la stagione 2024-2025.