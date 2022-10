Palermo unisce l’Italia del judown dal Friuli alla Sicilia, festa di sport al PalaMangano

La parata di apertura lungo via Maqueda in mezzo a palermitani e turisti, l’accoglienza del sindaco Roberto Lagalla a Palazzo delle Aquile e poi, finalmente, i combattimenti sul tatami. Si è concluso tra gli applausi del PalaMangano il meeting nazionale di judo “Sportiamo”, organizzato dalla società palermitana Conca d’Oro Ssd, dalla Fisdir, federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, e dall’Endas.

L’Italia del judown, dal Friuli alla Sicilia, è stata protagonista di una tre giorni di sport contrassegnata dalla lealtà e dall’inclusione. Hanno partecipato alla kermesse oltre a tre società palermitane, diverse squadre provenienti da altre città italiane.

“E’ stato un grandissimo successo non solo sportivo, ma anche dal punto di vista dell’impatto sociale e della promozione turistica”, dichiara Germano Bondì, presidente regionale Endas Sicilia.

“Chi era sugli spalti del PalaMangano - prosegue Bondì - ha assistito a gare vere che non hanno nulla da invidiare a quelle dei normodotati. In più gli atleti, i dirigenti, i maestri e le famiglie al seguito da diverse regioni italiane hanno potuto ammirare le bellezze del capoluogo siciliano”.

Bondì ora guarda al futuro: “Adesso stiamo lavorando per portare a Palermo un evento sportivo internazionale non solo di judo ma anche di altri sport. Abbiamo già iniziato in questo senso un dialogo con Endas nazionale, attraverso il presidente Paolo Serapiglia, e Fisdir nazionale. Un modo per portare avanti la perfetta sinergia raggiunta dall’ente di promozione sportiva e dalla federazione degli sport paralimpici degli intellettivo relazionali”.

I risultati

Cat. Maschile -55 kg Agonisti

Andrea Muratore - SporT21 Sicilia ? Gabriele Zarbo Gabriele - Conca d’Oro

Cat. Maschile -60 kg Agonisti

Gaspare Gabriele Alfeo - Conca d’Oro ? Davide Migliore - Special Boys? Francesco Gliubizzi- SporT21 Sicilia

Cat. Maschile -66 kg Agonisti

Davide Barboni – Centro Sport Terapia Judo Ravenna ? Gabriele Ippolito - SporT21 Sicilia? Michele Mastrilli – Conca d’Oro? Fausto Dolce - Conca d’Oro

Cat. Maschile -73 kg Agonisti

Francesco Verrengia - Società Ginnastica La Marmora? Guerino De Luca - C.M. Fight Academy? Giuseppe Danilo Brunetto - Centro Sport Terapia Judo Ravenna Placido Romeo - Conca d’Oro? Vincenzo Sicola - SporT21 Sicilia

Cat. Maschile -81 kg Agonisti

Michele La Torre - C.M. Fight Academy? Raul Cornea - Centro Sport Terapia Judo Ravenna Mirco Brighi - Centro Sport Terapia Judo Ravenna

Cat. Maschile -90 kg Agonisti

Salvatore Puglisi - SporT21 Sicilia? Luciano Cannito - C.M. Fight Academy Gioele Rizzetto - Sekai Budo Pordenone

Cat. Maschile +100 kg Agonisti

Alessio Terracchio - Conca d’Oro

Cat. Femminile -48 kg Agonisti

Bruna Pollino - SporT21 Sicilia

Cat. Femminile -57 kg Agonisti

Gabriella Caravello - Conca d’Oro

Cat. Femminile -63 kg Agonisti

Martina Lainnusa - Conca d’Oro

Cat. Femminile -70 kg Agonisti

Silvia Ballardin - Sekai Budo Pordenone Elisa Viva - C.M. Fight Academy

Cat. Femminile +78 kg Agonisti

Arianna Catarro - SporT21 Sicilia? Marilena Cianci - C.M. Fight Academy

Cat. Maschile -38 kg Promozionale 1P

Emanuele Garofalo - Conca d’Oro

Cat. Maschile -55 kg Promozionale 2P

Davide Meli - Conca d’Oro

Cat. Maschile -60 kg Promozionale 2P

Cristian Meloni - Conca d’Oro

Cat. Maschile -90 kg Promozionale 2P

Luca Francesco Esposito - Sekai Budo Pordenone

Classifica società sportive