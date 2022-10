VIDEO | Il meglio del judown italiano al Palamangano, il sindaco premia il campione del mondo palermitano Migliore

Si è aperta con una parata da piazza Verdi a piazza Pretoria "Sportiamo", meeting nazionale di judo per atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Lagalla al giovane che ha conquistato il titolo iridato a inizio ottobre in Portogallo: "La città ti ringrazia". Serapiglia, presidente nazionale Endas: "Davide un campione come tutti gli altri, non ci devono essere differenziazioni"