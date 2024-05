Sport senza barriere al Giardino dei Giusti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione San Benedetto il Moro è lieta di annunciare l'evento *"Sport senza Barriere", un centro aggregativo diffuso che si terrà il giorno 18 Maggio 2024* alle ore 9 alle 12 al Giardino dei Giusti in via Alloro. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione e la partecipazione attiva attraverso lo sport, abbattendo le barriere fisiche e sociali. Durante la giornata, saranno organizzate diverse attività sportive aperte a tutti, con particolare attenzione all'integrazione. L'evento rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'accessibilità nello sport e per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti i partecipanti. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme una giornata all'insegna dello sport, dell'inclusione e della solidarietà.