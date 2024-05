"Sport senza barriere": un successo al centro aggregativo di Borgetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è conclusa con grande successo la giornata dedicata all'iniziativa "Sport senza barriere", un centro aggregativo diffuso rivolto ai giovani di età compresa tra i 5 e i 24 anni. L'evento si è svolto presso l'impianto sportivo San Carlo di Borgetto, coinvolgendo numerosi partecipanti in un clima di entusiasmo e inclusione. L'iniziativa ha offerto ai ragazzi l'opportunità di cimentarsi in varie attività sportive, promuovendo valori come l'integrazione, la collaborazione e il rispetto reciproco.

"Sport senza barriere" si propone di abbattere gli ostacoli che spesso limitano l'accesso allo sport, creando un ambiente accogliente e stimolante per tutti i partecipanti. Un ringraziamento speciale va al mister Mazzola e al mister Guarneri per la loro straordinaria disponibilità e professionalità. Il loro impegno è stato fondamentale per la riuscita dell'evento, offrendo una guida preziosa e un supporto costante ai giovani atleti. La giornata si è conclusa con la soddisfazione di aver creato un'esperienza significativa per tutti i presenti, rafforzando il senso di comunità e la passione per lo sport.

L'impianto sportivo San Carlo di Borgetto si conferma così un luogo di incontro e crescita per i giovani del territorio. "Sport senza barriere" ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione sociale, capace di unire persone di diverse età e provenienze in un obiettivo comune: divertirsi e crescere insieme.