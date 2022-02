Negli spareggi del campionato regionale la Palermo Rugby supera il San Gregorio Catania

Si è disputata ieri (domenica 20 febbraio) nell’impianto sportivo della Fincantieri la Finale per l’accesso agli spareggi del campionato regionale Serie C 2ª fase valevoli al fine di decidere le squadre che saranno promosse in serie B, tra la Rugby Palermo e il San Gregorio Catania. Il punteggio ha premiato la squadra guidata dal Coach Gioacchino la Torre: 55-7 il risultato finale.

Una gara condotta senza problemi dall’inizio alla fine dai neroarancio palermitani che si aggiudicano così l’accesso agli spareggi. Il punteggio è maturato grazie alle mete di Virzì (3), Ferrigno (2), Salomone, Di Caro e Anselmo. Delle 8 mete 6 sono state trasformate da Benfante che ha messo a segno anche una punizione. Gioacchino La Torre a fine gara ha commentato così: "Una bella gara, la squadra ha giocato abbastanza bene, abbiamo dimostrato che la squadra è cresciuta, una squadra imbottita di giovani, aiutati dai veterani che ormai formano un quindici molto ben amalgamato”.

La dirigenza ringrazia tutti coloro che ieri hanno sostenuto - come da tradizione rugbistica - dalle tribune (il pubblico alla Fincantieri era numeroso) attraverso i social ancorché con il pensiero e hanno fatto in modo di rendere la giornata perfetta.