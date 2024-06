Sinner nuovo numero 1 al mondo e in semifinale a Parigi, Cecchinato: "Ora spero che vinca"

"Starà provando l'emozione più grande della sua vita. Sono molto felice per lui, lo conosco da anni, è un traguardo che si merita davvero perché è un grande lavoratore. Sono convinto che non sia lì di passaggio ma resterà in vetta a lungo". Così all'Adnkronos Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros 2018, commenta l'impresa di Jannik Sinner, nuovo numero uno del mondo.

"Ha in parte il mio stesso team del 2018, Simone Vagnozzi allenatore e Umberto Ferrara come preparatore atletico, sono felice anche per loro", aggiunge il tennista palermitano che poi fa un grande in bocca al lupo a Sinner per il prosieguo del torneo. "Ora lo aspetta probabilmente la semifinale con Carlos Alcaraz, sarà una grande sfida, la loro sarà la rivalità dei prossimi anni. Spero riesca a farcela e poi domenica si porta la Coppa dei Moschettieri a casa".

Jannik Sinner ha battuto oggi Grigor Dimitrov volando in semifinale al Roland Garros 2024. Il campione azzurro ha superato autorevolmente il bulgaro in tre set (6-2, 6-4, 7-6) al termine di un match che non è mai stato in discussione. Ora Sinner attende il vincente dell'altra semifinale tra il greco Stefanos Tsitsipas e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il ritiro di Novak Djokovic per il problema al ginocchio destro accusato durante il match maratona contro Francisco Cerundolo ha impedito al campione serbo di proseguire nel Major parigino dove sarebbe dovuto arrivare in finale per difendere la sua posizione di numero 1. Sinner realizza così il suo sogno e quello dell'Italia intera che per la prima volta nella storia, da lunedì 10 giugno, quando verrà stilata la classifica aggiornata dopo il Secondo Slam dell'anno, avrà ufficialmente un tennista nella prima posizione del ranking mondiale.