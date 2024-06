Taekwon-do itf, anche atleti siciliani allo "Benicassim Spanish Open"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Negli scorsi giorni si è svolto in Spagna il “Benicassim Spanish Open”, e la Sicilia ha partecipato con tre atleti, che l’hanno rappresentata portando in alto l’orgoglio italiano. Ci siamo portati a casa 6 medaglie: 3 Oro e 3 Bronzo. L’evento è ben riuscito nell’organizzazione, con tempi brevi e un buon livello tecnico dei giudici, dimostrando un grande lavoro di preparazione previo. Fondamentale è stata anche la collaborazione del personale Staff, composto dei collaboratori allievi e dei genitori sempre attenti alla buona riuscita: Tutti creando un ambiente sano e divertente. Gli atleti Spagnoli dimostrano grande esperienza sia nelle Forme che nel Combattimento, facendo che i risultati siano ancora più preziosi per noi. E' avvenuta anche una gara di rottura, alla quale tutti i nostri atleti hanno voluto partecipare dimostrando grande determinazione e capacità.

I risultati

II Dan Bu Sabonim Calafiore: Oro in rottura di potenza con mano, Bronzo in forme 5° Gup A. Albanese: Oro in combattimento, Bronzo in forme Verde/Blu 1° Gup A. Carlqvist: Oro in forme Rosso/Nero e Bronzo in combattimento di Cinture nere. Voglio sottolineare il coraggio e la dedizione di tutti i miei allievi, ma particolarmente quello di A. Carlqvist, che è venuta in Sicilia per uno scambio studentesco dalla sua Svezia natale, un anno fa, e già prima di arrivare mi aveva chiesto di allenarsi con noi. Tornerà nel suo paese con la voglia di lavorare e trasmettere i valori condivisi con il nostro gruppo.