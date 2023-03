Sicilia Dance Festival: tre ballerine termitane conquistano il secondo posto nella sezione moderno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Secondo posto per le ballerine Yara Morello (6 anni), Carlotta Parrinello (8 anni) e Giorgia Tortomasi (9 anni) nella categoria "moderno" al Sicilia Dance Festival 2023, concorso nazionale svolto al teatro Golden di Palermo, con la direzione artistica di Christian Carapezza, e una giuria composta da Luciano Cannito, Amilcar e Swan.

Le tre termitane fanno parte della scuola Performed di Termini Imerese guidata dalla maestra Graziella Catalano, che si è detta soddisfatta del risultato raggiunto dalle sue allieve: "La coreografia sulle note del brano The Loneliest del famoso gruppo rock Maneskin è stata preparata da me. Il gruppo si è classificato secondo nella categoria moderno, vincendo anche due borse di studio. Che dire - ha aggiunto - Sono molto felice di loro e del risultato che hanno ottenuto. Spero che volino sempre più in alto".