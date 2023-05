Si chiude il Water Festival, l’assessore: "Mondello sia un riferimento per questo sport"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tre giorni all’insegna di sole, mare, divertimento, sana competizione e relax. Il Water Festival svoltosi a L’Ombelico del Mondo di Mondello e organizzato da Water Experience si conclude decretando le vittorie di Nicolò Ricco per la Long Distance di Sup categoria Under 18 e Davide Alpino per i big. Sorride anche Riccardo Rossi che ha commentato cosi il suo secondo posto: “Torno sempre volentieri a Mondello e Sono contento per il risultato finale”.

Presente alla manifestazione per la finale l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa. “È bello vedere tanti giovani divertirsi e competere per gli sport acquatici. Mondello può diventare un punto di riferimento per il Sup, l’efoil e tutti gli sport legati al mondo del mare”, ha dichiarato l’esponente del Comune. A termine della tre giorni l’organizzatore Vincenzo Michelucci in rappresenta di Water Experience si è detto “soddisfatto per aver coinvolto tanta gente. È stata una bella iniziativa di sport, mare, relax e divertimento”.