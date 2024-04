Kart, settimo posto per il pilota Vincenzo Campo in Germania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei giorni scorsi in Germania sul circuito Internazionale Wackersdorf (D) si è svolta una gara nazionale dove ha preso parte Vincenzo Campo nel Campionato tedesco 100cc: “GKC 100cc” , tre giorni di gare condizionate dalla pioggia. Il pilota di Castelbuono ha corso con il team Maccaferri Racing con i materiali Top-Kart motorizzato Comer. Dopo le varie prove libere del venerdi e sabato mattina, in qualifica conquista un deludente 10° posto e in gara1 conquista il 9° posto con qualche recupero.

Domenica invece in gara2 ha conquistato di nuovo il 9 posto limitando i danni correndo in difensiva. In finale conclude in settimo posto dopo essere partito dalla decima posizione compiendo una gara tranquilla andando all’attacco e migliorare le prestazioni. Per Vincenzo Campo è un ottimo risultato e soprattutto si piazza come il miglior pilota straniero in Germania sia in gara e in classifica generale di campionato occupando in 12simo posto su 26 piloti. Vincenzo Campo cosi ha portato il nome del paese Castelbuono in Germania.