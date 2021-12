Serie C1, Palermo calcio 5 battuto 2-0 dal Mazara Futsal

Prosegue il momento nero in casa Palermo Calcio a 5 che, sul campo del Mazara Futsal, incassa la seconda sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. A decidere l'incontro la doppietta di Abate.

Primo tempo

Inizio arrembante dei padroni di casa che, dopo 3’, hanno l’opportunità di portarsi in vantaggio in virtù di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara; occasione sprecata dal Marsala con Sammartano, la cui conclusione si infrange sul palo. Passano pochi minuti e i marsalesi colpiscono un altro legno (traversa clamorosa colpita da Agate). La squadra di Zapparata prova a rialzare la testa ma le ripartenza degli ospiti non impensieriscono la retroguardia avversaria. A metà primo tempo il Marsala la sblocca con Agate, abile a ribadire in rete una conclusione sporca di Sousa. La reazione del Palermo C5 si condensa in un tentativo di Napoli che sfiora il pari.

Secondo tempo

Anche nella seconda frazione i padroni di casa partono a spron battuto trovando il definitivo 2-0 nuovamente con Agate. Palermo C5 eccessivamente falloso in avvio di ripresa, ci provano soprattutto Citrano e Mineo a dare la scossa a una squadra imbottita di giovani. I mazaresi si chiudono e vanno sul sicuro, sfiorando anche il tris con un tiro libero: la conclusione di Sammartano viene magistralmente neutralizzata dall’estremo difensore rosanero Mistretta (subentrato nelle rotazioni al posto di Costanzo). Ennesima sconfitta in campionato per il Palermo Calcio a 5 che, sabato 18 dicembre, riceverà al ‘’Tocha Stadium’’ il San Vito Lo Capo.